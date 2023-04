﻿Über den „Irrsinn unserer Zeit“: Dieter Nuhr in der Swiss Life Hall

Bei Dieter Nuhrs Auftritt in Hannovers Swiss Life Hall kommt seine hyperindividualistische Weltsicht zum Vorschein: Wer ihn oder andere nicht einfach machen lässt, was sie wollen, muss irgendwie ideologisch infiziert sein.

Hannover. Aber. Das ist das Wort, um das sich alles dreht. Vor dem aber: die Rechtfertigung. Hinter dem aber: die Welt des Dieter Nuhr. Und von der erzählt er gute anderthalb Stunden lang in der Swiss Life Hall.

Seinetwegen, so sagt er, könne ja jeder sein, wie er wolle. Aber ihn ärgern halt verschiedene Dinge, die er als „Irrsinn unserer Zeit“ bezeichnet. Dazu gehört, dass die Klimakrise den Menschen als „religiöse Apokalypse in die Seele geprügelt“ werde. Dass – hier geht es ums Gendern – an „Sprache als Kulturgut“ aus ideologischen Gründen „von oben herumgeschraubt“ werde. Dass es Ärger gebe, wenn man Witze über Greta Thunberg oder den Körper von Ricarda Lang mache.

„Identitäten interessieren mich nicht.“

Dass Deutschland die ganzen schönen Technologien verkauft habe, mit denen man sich Geld und Macht – und überhaupt Respekt – in der Welt hätte sichern können: Kohle, Diesel, Atomkraft. Dass an deren Stelle nun Lastenräder getreten seien. Dass Autofahren bald auch nicht mehr so richtig gehe. Dass Muttermilch nun Elternmilch heiße. Überhaupt, was alles so Identität stiften könnte: Vegetarismus, Homosexualität.

Er habe schließlich ein paar schwule Freunde. Die seien einfach nur schwul, ohne dass das etwas mit ihrer Identität zu habe. „Identitäten interessieren mich nicht“, sagt Nuhr. Ach ja, und den ganzen linksgrünen Journalismus, der „aufs Neutralitätsgebot scheißt“, den findet auch nicht gut. Der würde ihn und sein Publikum sowieso wieder nur in die rechte Ecke rücken. Alte, weiße Männer hingegen, über die freue er sich im Publikum.

Es sind also konservative Talking Points, irgendwo zwischen FDP, CSU und Twitter mit Schaum vorm Mund, die Dieter Nuhr für die mehr als 3000 lachenden und jubelnden Menschen in der Swiss Life Hall im Gewand einer Satire-Show rekapituliert. Wobei er sich Mühe gibt, bloß nicht von konservativ nach rechts zu rücken oder von da aus in Richtung Verschwörungsmythen: Weder die AfD solle man wählen noch auf Impfungen verzichten. Auch der Klimawandel sei real.

„Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch.“

Jedenfalls wimmelt Nuhrs Programm – ein zweiter Nachholtermin in Hannover nach einer coronabedingten Absage und einer wegen einer Krankheit Nuhrs – von diesen logischen Weit- und Fehlsprüngen, Überspitzungen und polemischen Formulierungen, die eben das Handwerk des Satirikers sind. Dahinter kommt dann Nuhrs hyperindividualistische Weltsicht zum Vorschein: Wer ihn oder andere nicht einfach machen lässt, was sie wollen, muss irgendwie ideologisch infiziert sein. Oder zu empfindlich. Ist ja schließlich alles nur Spaß. Außerdem: „Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch“, sagt Nuhr. Dann ist ja alles gut.

Bloß nichts ändern, bloß so leben, wie man es schon immer getan hat: Dieter Nuhr in der Swiss Life Hall. © Quelle: Nancy Heusel

Dabei ist das alles weder interessant noch relevant: Der „Irrsinn unserer Zeit“ mag ja etwas sein, was satirisch auseinandergebaut werden muss und soll, aber Nuhrs Programm erschöpft sich dabei im Vergangenen und ewig aus der konservativen Ecke Wiedergekäuten ohne eigene Vision: Bloß nichts ändern, bloß so leben, wie man es schon immer getan hat, einfach weitermachen, wird schon gut gehen. Wenn die Polkappen dann abschmelzen, kann man ja immer noch höhere Deiche bauen.

Bei der Zugabe durfte das Publikum Fragen stellen. Einer fragte nach Jan Böhmermanns Satire „Nuhr im Zweiten“, die kürzlich für Aufsehen gesorgt hatte. Nuhr sagte, er habe die Sendung nicht gesehen. „Das läuft unter meinem Radar.“