„Kein Scherz!“ Veranstaltung von Dieter Nuhr in Hannover fällt aus

Er liebt Musik, vor allem die von Mariah Carey (52): Am 21. Januar will Calvin Terence (22) aus Hannover beweisen, dass er ebenfalls hohe wie tiefe Töne beherrscht, da tritt er um 20.15 Uhr bei RTL in der letzten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ an. Uns hat der Hannoveraner von einer verlorenen Wette und seinem Dienst beim Bund erzählt.