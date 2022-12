﻿Beethoven im Kuppelsaal: Dirigent kann nicht dirigieren – Konzert begeistert trotzdem

Die nächsten Konzerte im Kuppelsaal

Die Academy of St Martin in the Fieldsist am Mittwoch, 11. Januar, zu Gast im Kuppelsaal. Solist und Leiter ist der Geiger Joshua Bell, auf dem Programm stehen Werke von Bach, Paganini und Schumann. Ebenfalls aus London kommt das Royal Philharmonic Orchestra: Am Sonnabend, 28. Januar begleitet es den Pianisten Jan Lisiecki bei Griegs Klavierkonzert, Vasily Petrenko dirigiert außerdem die fünfte Sinfonie von Sergei Prokofjew. Karten gibt es unter Telefon (05 11) 3 53 06 65.