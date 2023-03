﻿Abgründe der Ereignislosigkeit: Dirk von Lowtzow veröffentlicht sein Corona-Tagebuch

Hannover. Dieses Selbstgericht ist durchaus streng: „Was ein Tourtagebuch hätte sein können, ist notgedrungen die Vermessung meiner unmittelbaren Umgebung geworden. Eine Anatomie des Selbst als Spießbürger. Der Anti-Kerouac: Bleib zu Hause!“ So schreibt Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow gegen Ende seines Buchs „Ich tauche auf“ über sein schon länger geplantes Projekt eines Tagebuchs, das er zwischen seinem 49. und 50. Geburtstag schreiben wollte.

Es beginnt am 21. März 2020: „Deutschland liegt im Koma“, schreibt von Lowtzow. „Die Tage sind ruhig und gedämpft und das Leben spielt sich unter einer Glocke ab. Heute ist mein Geburtstag.“ Es endet ein Jahr später: „Das Glück, durch schmutzige Scheiben hindurch betrachtet. Der Blick nach vorn. Das Glück im Rücken.“ Ein Aufbruch, der sich liest, als hätte sich der Autor dazu überreden müssen.

Nullpunkt Nackenschmerzen

Und zwischen den beiden Geburtstagen? Eine Anatomie des Selbst als Spießbürger? Man mag diesem Befund nicht ganz widersprechen, denn tatsächlich geht es in diesem Buch von Dirk von Lowtzow in erster Linie um Dirk von Lowtzow, auch wenn er das an anderer Stelle als raffiniertes Täuschungsmanöver ausgibt: „Gerade indem ich als Person auf jeder Seite auftauche, versuche ich, mich heimlich aus dem Text herauszuschreiben.“ Vielleicht ist es so: Wenn man mit einem Spiegel in einen Spiegel schaut, entsteht ein optischer Tunnel, der sich ins Unendliche verliert – und aus dem man herausfällt.

Arrivierter Autor: Dirk von Lowtzow 2019 auf der Leipziger Buchmesse. © Quelle: Jens Kalaene/dpa

„Ich tauche auf“ ist eigentlich die Chronik eines erzwungenen Abtauchens. Es begibt sich in den Kerker der Selbstreflexion, der Einsamkeit, die die Dämonen füttert. Nackenschmerzen, Nasensprayabhängigkeit, Nullpunkt. Parkspaziergang, Physiotherapie, Zukunftsangst. Statt „On the Road“ (Kerouac) Berlin im Lockdown – mit Ausflügen nach Buckow, wo er und seine Lebensgefährtin J. sich eine Wohnung mit Freunden teilen. Aber: „Selbst wenn wir uns hier verkriechen, wird die Angst uns finden.“ Unterwegssein im Risikogebiet, wenngleich: „Mein persönlich größtes Risiko bleibt der Abgrund der Ereignislosigkeit.“ Und im Hintergrund entsteht das Tocotronic-Album „Nie wieder Krieg“.

Zum Urologen statt ins Studio

Dirk von Lowtzow nimmt uns mit in eine Zeit, die wir gerade geschäftig verdrängen, in eine geschrumpfte Welt, in der es statt ins Studio zum Urologen geht, in der das Denken freidreht, was dann wirklich interessant wird: „Liegt nicht erst in der Verunreinigung eine Hoffnung auf Austausch?“, „Verarbeite ich am Tag eher meinen Traum oder nachts den Tag im Traum?“

Durch solches Dämmerlicht geistern Gedichtfetzen, Liedtexte, Romanideen. Fragmente, die keine Konfession ergeben – aber ein Dokument einer Zeit, deren Wirkungen wir wohl gerade erst zu erahnen beginnen.

Dirk von Lowtzow: „Ich tauche auf. Tagebuch“. Kiepenheuer & Witsch. 240 Seiten, 22 Euro. Der Autor liest am 28. September im Pavillon aus seinem neuen Buch.