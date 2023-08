Ein Kartenspiel dürfte das Gesprächsthema Nummer eins auf den Schulhöfen werden: Der Ravensburger-Verlag veröffentlicht „Lorcana“, ein Sammelkartenspiel mit Disney-Charakteren. Der Hype ist groß, auch in Hannover.

Hannover. „Als wir den Laden um 10 Uhr aufgemacht haben, war da eine Riesenschlange“, erzählt Christian Berner. „Und seitdem wurde hier ein Probespiel nach dem anderen gespielt.“ Der Anlass für den Trubel: ein Kartenspiel. Aber nicht irgendein Kartenspiel, sondern „Disney Lorcana“, das im Moment wohl begehrteste Kartenspiel der Welt, das an diesem Tag, Freitag, 18. August, seinen Erstverkaufstag hat und das auch nur in ausgewählten Geschäften wie dem „Fantasy-In“ am Aegi in Hannover, in dem Berner arbeitet.