﻿DJ Bobo als Pharao und Gladiator: 11.000 Fans in der ZAG Arena

Hannover. „I’m back on the mighty stage again!“, „Ich bin wieder zurück auf der großen Bühne!“, ruft DJ Bobo stolz und laut in die ZAG Arena hinein. Und recht hat er. Die mächtigen LED-Wände hinter ihm sind so groß wie ein halbes Fußballfeld, längsgeteilt, und ein Gigantismus in bester HD-Qualität. Es ist „Evolut30n“ angesagt.

Die große Tour zum 30-jährigen Bühnenjubiläum. Ein ebenfalls mächtiger Löwenkopf thront geheimnisvoll hinter dem Entertainer und Tänzer, ein Hinweis auf die Ausnahmestellung des Dancefloor-Alpha-Männchens. Doch DJ Bobo ist ein korrekter Gentleman. Einen guten Popstar erkennt man unter anderem daran, dass er seine Musiker vorstellt. Das geschieht bei DJ Bobo schon nach den ersten drei Songs: Andreas Sigrist – „ein Gitarrist mit Höhenangst“, Jesse Ritch, „die schönste Stimme auf der Bühne“ und ein ehemaliger DSDS-Kandidat, „meine große Liebe“, Ehefrau Nancy Baumann, die ebenfalls viel Platz für ihre Leadstimme bekommt („Amazing Life“), und die Rhythmus-Sektion, die Greenbeats. Der Dancefloor spielt jedoch die Hauptrolle.

Die Königsklasse des Eurodance

Figuren, Formationen und verrückte Choreografien, Bobos Kennzeichen sind seine Arme, die wie Uhrzeiger um seinen Körper wandern, dazu die seitlichen Kniebeugen – wie im Comic. DJ Bobo, bürgerlich René Peter Baumann und 55 Jahre alt, wird von seinen Fans liebevoll „King of Dance“ genannt. Die Königsklasse des Schweizers sieht dann manchmal nach Pantomime und Aerobic aus, doch Bobo animiert auch seine Fans zum Tanzen, zu digitalen La-Ola-Wellen mit ihren Smartphone-Taschenlampen; dazu erklingen Riffs und Hooks aus Pop und Rock, alle Stile kommen in den Dancefloor-Mixer, und heraus kommt gute Laune.

Bunte Kostüme und viel Kulissenkraft: ob Pharao, Gladiator oder Khan, der Brustpanzer DJ Bobos ist da nicht ganz so deutlich. DJ Bobo ist kein richtiger Sänger, das klingt zum Teil einfach und unsauber. Und Bobo ist auch kein wirklich überzeugender Rapper, doch er hält die Zügel seines Universums fest in seinen Händen, ist ganz wie der dreidimensionale und digitale Löwenkönig hinter ihm.

Der überdimensionale Plattenspieler

Ein Show-Lenker und Denker. Aus dem blau beleuchteten Löwenkopf wird nun eine grüne Medusa, Schlangen züngeln, rote Augen strahlen böse. Bobos Bestes – gleich drei Bühnen stehen in der Arena, eine davon ist ein überdimensionaler Plattenspieler. DJ Bobo ist ein Überlebender der sogenannten Eurodance-Zeit, und vielleicht noch der Einzige, der erfolgreiche Alben veröffentlichen und die Hallen ausverkaufen kann. „Respect Yourself“ ist eine seiner guten Botschaften und sein schönster Song.

Die ausverkaufte Arena bebt, die 11.000 Fans sind komplett auf seiner Seite. „What a Feeling“, schlau ausgesuchte Coverversionen von Songs, mit denen hier und heute fast alle Fans aufgewachsen sind. Die computergenerierten Videoeffekte entführen in detailverliebte Fantasiewelten, eine gigantische Lichtshow sorgt für Reizüberflutung. Daft-Punk-Helme und Breakdance auf Rollschuhen – Popkulturen werden zitiert.

Nach zwei Stunden geht es in die Zugaben hinein, jetzt trägt Bobo einen himmelblauen Anzug vor einer West-Side-Story-Kulisse. Das ist leichte Familienunterhaltung, ohne Kinder, dafür überwiegend für Damen und Herren um die 50 Jahre. Etwas Geisterbahn und Cirque du Soleil für die Ohren, das hat heute Abend glücklich gemacht – „Everybody!“