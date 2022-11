﻿„Zack, Faust im Gesicht!“ Dragqueen Marcella Rockefeller über Homophobie auf der Straße und „Schlampenfieber“ im Club Schwule Sau

Marcella Rockefeller alias Marcel Kaupp (34) rockt derzeit wie keine andere das Genre der Dragqueens. Vor dem Konzert in der „Schwulen Sau“ ein Interview über queer-feindliche Gewalt, radikal-feministische Shitstorms, Sarah Connors Hit „Vincent“ sowie ein Bad mit Ross Antony und Steven Gätjen im ZDF-„Fernsehgarten“.

Hannover. Marcella Rockefeller – alias Marcel Kaupp (34) – rockt derzeit wie keine andere das Genre der Dragqueens. 2014 schon Sieger bei Dieter Bohlens RTL-Show „Das Supertalent“, zuletzt viermal Schlagereskalation beim ZDF-„Fernsehgarten“, Gastauftritte beim Berliner „Ku-Damm 56“-Musical und am Sonnabend, 19. November, wieder einmal auf der Bühne im Nordstadtclub Schwule Sau. Marcella/Marcel stammt aus Unterfranken, lebt in Köln – und dennoch ist der Hannover-Besuch ein halbes Heimspiel. Denn der Produzent des Debütalbums, Elias Kunz, und die feste Liveband mit Tobias Reckfort, Nic Knoll, Stephan Püschel und Frederik Wiese stammen sämtlich von Hannovers Musikhochschule. Ein Gespräch über Idole und Identitäten, Faustschläge und Ratschläge – und über ein paar alte Rosenstolz-Songs im Rockefeller-Repertoire, die in der Schwulen Sau ihre ganz eigene Geschichte haben: Vor 30 Jahren hat Rosenstolz – damals noch kaum ein Geheimtipp – Songs wie „Schlampenfieber“, „Das gelbe Monster“ und „Liebe ist alles“ selbst schon einmal dort gespielt.

Dragqueen ungeschminkt: Marcel Kaupp hat 2014 die RTL-Show „Das Supertalent“ gewonnen. © Quelle: Volker Wiedersheim

„Marcella ist für mich eine Art Megafon“

Guten Tag! Mit wem spreche ich jetzt eigentlich gerade: mit Marcel Kaupp oder Marcella Rockefeller? Oder ist das egal, weil beide das Gleiche antworten würden?

Genau das. Ich sage immer: Marcella ist meine große Schwester. Sie ist für mich eine Art Megafon geworden. Bei einer Dragqueen hören die Leute hin.

Dass Dragqueens wie Sie selbst singen und keine Playback-Show machen, gibt es nicht so oft.

Ja. Das ist tatsächlich noch relativ selten. In meiner Facebook-Bubble und bei Instagram habe ich aber einige, die Cover aufnehmen. So habe ich das ja auch zuerst gemacht. Irgendwann war das „Vincent“ von Sarah Connor. Und das hat dann Peter Plate (früher Teil des Duos Rosenstolz, heute weiterhin erfolgreicher Komponist; d. Red.) gesehen. Der hat den Song zusammen mit Ulf Leo Sommer und Sarah Connor geschrieben. Und dann ging es los.

Das öffnet Ihnen dann auch Bühnen wie zum Beispiel die im ZDF-„Fernsehgarten“.

Ja, ich war dreimal dort. Der „Fernsehgarten“ ist Kult. Bei Twitter gibt es eine regelrechte Hass-Fangemeinde, die jede Sendung auseinandernimmt. Aber man kennt die Show halt.

Pappaufsteller und Hundefotos statt echter Zuschauer sind in Erinnerung. Was war denn das?

Stell dir vor: Du arbeitest dein ganzes Leben darauf hin, vor Leuten zu singen. Und dann ruft der „Fernsehgarten“ an, aber es ist gerade Corona, und du spielst vor Pappaufstellern und nicht vor Publikum. Und das andere Mal mit den Hunden war eine Mottosendung, „tierisch gut“ oder so.

Inzwischen auch Musicalstar: Marcella Rockefeller ist in Berlin bei der Show „Ku-Damm 56“ dabei. © Quelle: Laila Licious

Poolparty mit Ross Antony, Andreas Kiewel und Steven Gätjen

Und einmal sind Sie da richtig baden gegangen.

Mit dem Song „Heller“. Ich habe da mit Faso und Ross Antony gesungen und irgendwann gedacht: jetzt oder nie. Dann bin ich in den Pool vor der Bühne gesprungen. Und alle hinterher. Auch die Moderatoren Andrea Kiewel und Steven Gätjen.

Die Sendung hat Hunderttausende Zuschauer. Und jetzt: die Fallhöhe zum vergleichsweise kleinen hannoverschen Nordstadtclub Schwule Sau, da passen gut 100 rein.

Ich freue mich immer, dass ich in jedes dieser Settings eingeladen werde. TV, Musical oder live mit der Band, was dann ein absolutes Kontrastprogramm und sehr rockig ist.

Reden Ihnen die TV-Produzenten beim ZDF eigentlich rein, was Sie anziehen dürfen?

Auf keinen Fall.

Warum finden ausgerechnet im „Fernsehgarten“ die Ü-60-Zuschauer und die Twenty-somethings aus der queeren Szene zu einer maximal diversen Fangemeinde zusammen?

Ich kann das nicht erklären, aber ich feiere das extrem. Ich bin die erste Dragqueen, die im „Fernsehgarten“ auftreten durfte. Das ist für mich eine Wahnsinnsehre.

„Einige meiner besten Freunde sind Heteros ...“

In den Neunziger- und Nullerjahren sagte man in Hetero-Kreisen gern: „Du, einige meiner besten Freunde sind Schwule …“. Heißt es heute in der Queer-Szene: „Du, einige meiner besten Freunde sind Heteros ...“?

Es gab mal eine Zeit, so in meiner Outing-Phase …

Wie alt waren Sie da?

So 16, 17.

Als Sarah Connor den Song „Vincent“ veröffentlicht hat, waren Feuilletons, sagen wir mal: auf kritischer Distanz. „Vincent kriegt kein’ hoch, wenn er an Mädchen denkt“: Manche dachten: Die will doch mit dem Thema Homosexualität nur schnelles Geld machen. Vor einem Jahr habe ich Ihre Version des Liedes in der Schwulen Sau gehört und habe gedacht: Ach, guck mal, hier ist der Song jetzt irgendwie zu Hause angekommen. Nachvollziehbar?

Das verstehe ich zu 100 Prozent. Sarah singt das aus der Sicht der Mutter eines schwulen Sohnes, und das finde ich sehr wichtig. Mich schreiben heute noch Eltern auf sozialen Medien wegen dieses Songs an: Mein Kind ist schwul, bi, lesbisch, trans – wie gehe ich damit um, wenn das Outing kommt? Ich antworte dann immer: Es bleibt doch dasselbe Kind.

Haben Rosenstolz-Lieder kein Verfallsdatum?

Auf Ihrem Debütalbum „Anders als geplant: Marcella singt Plate & Sommer“ sind viele der 30 Jahre alten Rosenstolz-Songs drauf, die Peter Plate und Ulf Leo Sommer geschrieben haben. Warum sagen die Lieder immer noch die richtigen Sachen für die heutige Zeit? Musste das noch nicht aktualisiert werden?

Nein, leider nicht, in vielerlei Hinsicht. Es ist Musik, die zwei schwule Männer geschrieben haben, und die jetzt ein schwuler Mann als Dragqueen interpretiert. Alles bekommt dadurch einfach noch einmal eine neue Message.

Trans- und homophobe Gewalt: Nimmt das im Moment zu, oder schaut die Gesellschaft jetzt nur genauer hin?

Ich würde sagen, es nimmt zu. Früher waren es Sprüche, heute sind es Fäuste.

Haben Sie selbst schon körperliche Gewalt erfahren?

Einmal. Aber ich kann nicht sagen, ob das homophob war. Einschlägige Ecke, aber ich war nicht geschminkt unterwegs. Trotzdem: Ich kam um die Ecke, mir kamen Leute entgegen, und zack!, hatte ich die Faust im Gesicht.

Drag – gilt das irgendwann als Aneignung?

Gilt Drag schon jetzt oder bald irgendwann als Aneignung?

Das ist ein super spannendes Thema. Drag oder Travestie, das ist eine Hommage an die Frauen. Schwule Männer haben immer eine Faszination für starke Frauen: Cher, Madonna, Lady Gaga. Sie ist die größte Dragqueen unserer Zeit. Ich hab tatsächlich so ein bisschen Angst davor, dass diese Debatte breiter startet.

Wenn diverse geschlechtliche Identitäten und sexuelle Orientierungen das neue Normal sind, wird dann Drag zum Oldie, zum Dinosaurier?

Ha, das bin ich doch jetzt bereits. Ab 30 bist du in der schwulen Welt sowieso schon scheintot.

Ihr Kommentar zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, er darf aber nur ein Wort lang sein.

Blut-WM.