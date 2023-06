﻿„Draußen! vor unserer Tür“: Die vielen Gesichter des Andreas-Hermes-Platzes

Hannover. Die Stadt arbeitet intensiv daran, das Image der Plätze rund um den Hauptbahnhof Hannover aufzupolieren. Sport-, Freizeit- und Kulturangebote sollen das Leben dorthin zurückbringen und aus Schmuddelorten attraktive Ziele machen. Nun schenken auch die Kultureinrichtungen diesem wichtigen Thema ihre Aufmerksamkeit. Die Theaterwerkstatt etwa präsentiert ihr neues Outdoor-Projekt „Draußen! vor unserer Tür“ rund um den Andreas-Hermes-Platz und erzählt dort Geschichten – während sie gleichzeitig fragt: Warum muss sich denn überhaupt etwas ändern?

„Draußen“ ist ein Projekt für und mit dem Andreas-Hermes-Platz. Seit März sammelt und entwickelt ein generationsübergreifendes Ensemble, bestehend aus Amateurinnen und Amateuren sowie Profis, Geschichten und Bilder rund um den Ort. Unter der Leitung von Yara Eid, Rona Ludin, Sabine Trötschel und Elke Cybulski blickt das Projekt auf die Vergangenheit und Gegenwart des Platzes und fragt auch nach dessen Zukunft.

Im Einklang mit der Umgebung: Die 19 Schauspielerinnen und Schauspieler passen sich mit ihrer grauen Kleidung der Betonwüste im stillgelegten Brunnen an. © Quelle: Tobias Wölki

Eine Ratte als Führerin

Das Outdoor-Theaterprojekt nutzt seine besondere Bühne auf witzige Weise: Die Führung des Publikums, das auf dem Platz unterwegs ist, übernimmt eine tierische Bewohnerin des Ortes – eine Ratte. Denn wie der Andreas-Hermes-Platz haben auch Ratten einen schlechten Ruf – mit beiden wird Dreck und schlimmstenfalls Krankheit assoziiert.

Doch Schauspielerin Elke Cybulski trotzt den heißen Temperaturen im flauschigen Rattenkostüm und verändert mit viel Charme und Spaß an der Sache diesen negativen, ersten Eindruck. Gern folgt man dem frechen Tierchen und wird dabei auf Dinge aufmerksam gemacht, die einem im Vorbeigehen gar nicht auffallen: den Palettengarten zum Beispiel oder das skurrile „Schwimmen Verboten“-Schild im wasserlosen Brunnen.

Eine Ratte als Führerin: Dem Publikum wird der Platz von einer seiner Bewohnerinnen vorgestellt – Schauspielerin Elke Cybulski schlüpft in das tierische Kostüm. © Quelle: Tobias Wölki

Der Andreas-Hermes-Platz als Bühne

Zu Beginn der Vorstellung erhält jeder im Publikum einen Audioguide. Aus den Kopfhörern dringt Vogelgezwitscher und sanfte Klaviermusik. Während man als Zuschauer oder Zuschauerin distanziert und beinahe voyeuristisch durch einen Bauzaun auf den Platz blickt, werden die möglichen Gedanken zu der Szenerie von einem straßenbahnfahrenden Paar in Worte gefasst. Alltag, so wie wir ihn kennen, auf dem Platz, der liebevoll „Andi“ genannt wird.

Dann bittet Cybulski alle, die Kopfhörer abzunehmen. Nun geht es hinter den Zaun, die sichere Distanz verschwindet. Die Darstellerinnen und Darsteller dort, ganz in Grautönen gekleidet, erinnern in ihren ruckartigen Bewegungen an Aufziehpuppen. Mal spazieren sie einfach über den Platz wie Passanten, dann erzählen sie dem Publikum Geschichten aus ihrem Alltag. Es gibt sogar eine Tanzaufführung zu Hallers „Schön genug“. Besonders charmant ist, dass der Platz weiterhin geöffnet bleibt. So schlendern „echte“ Passanten immer wieder zwischen den Schauspielerinnen und Schauspielern hindurch.

Dreckiger Platz wird zum Ort des Lebens

Kurz vor dem Ende von „Draußen“ wird das Publikum gebeten, die Kopfhörer wieder aufzusetzen, und eine Männerstimme spricht von der Neugier und Sehnsucht, im Wasser des Brunnes zu baden und zu planschen. Jetzt, nachdem man „Andi“ so viel besser kennengelernt hat, ist es umso trauriger, dass sich im Brunnen kein Wasser mehr befindet. Auf einmal wird das Potenzial des Ortes sichtbar. Der stillgelegte Brunnen, die Bäume, die Steine, die Menschen, die Gebäude drumherum – sie alle sind Hauptdarsteller und formen den „Andi“. Jeden Tag aufs Neue.

Dabei wird der Zustand des Andreas-Hermes-Platz nicht beschönigt, Themen wie Obdachlosigkeit und Drogenkonsum werden in der Outdoor-Inszenierung durchaus thematisiert: „Wo soll er hin, der Mensch ohne Zuhause? Wo machen, was zuhause nicht geht?“ All diese Konflikte und Probleme gehören zum Alltag, auch wenn sie – wie der Platz selbst – oft (bewusst) übersehen werden.

Doch durch die Theateraufführung verlagert sich der Blick, und aus einer einsamen Betonwüste wird eine Stätte der Zusammenkunft und der Möglichkeiten. Aus einem dreckigen Platz wird ein Ort des Lebens.

Für „Draußen! vor der Tür“ sind noch vier weitere Termine geplant, am Mittwoch, 28. Juni, und Freitag, 30. Juni, sowie am Samstag, 1. Juli, und Sonntag, 2. Juli, jeweils um 19 Uhr. Karten gibt es online unter www.pavillon-hannover.reservix.de und an der Abendkasse.

