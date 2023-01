﻿Vier Bands und 5000 Menschen: Dropkick Murphys und Kollegen in der Swiss Life Hall

Das Bier läuft in Strömen und Menschen lassen sich auf Händen über das Publikum tragen: Die Dropkick Murphys mit The Rumjacks, Jesse Ahern und Pennywise vor 5000 Besuchern in der Swiss Life Hall.

Hannover. „Wir nennen Hannover jetzt Hangover“ sagt Fletcher Dragge, Gitarrist der Band Pennywise, „wir hatten gestern zu viel zu trinken.“ Ein Gefühl, dass viele der 5000 Menschen in der Swiss Life Hall am Tag nach dem Konzert vermutlich nachfühlen können. Pennywise sind erst die dritte der vier Bands, die an diesem Abend spielen sollen, das Bier läuft in Strömen und Menschen lassen sich auf Händen über das Publikum tragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn man vom Pennywise absieht, ist das ein irischer Abend in der Swiss Life Hall, obwohl eigentlich keine der Bands aus Irland kommt. Jesse Ahern – mit Gitarre und Drummachine unterwegs – stammt wie auch die Headliner Dropkick Murphys aus Massachusetts und wirkt ein wenig wie ein Pub-Alleinunterhalter. Von der zweiten Vorband, The Rumjacks, tragen immerhin 60 Prozent der Besetzung klassisch Schiebermütze und Sänger Mike Rivkees bringt seine Tin Whistle reichlich zum Einsatz. Zu „An Irish Pub Song“ der australischen Band wogt das Publikum fröhlich hin und her. Jedenfalls der Teil des Publikums, der zu dem Zeitpunkt nicht gerade im Moshpit steckt. Und dann, bevor der Hauptact des Abends die Bühne betritt, kommt der thematisch unpassende kalifornische 90er-Jahre Surfpunk der Band Pennywise.

Gut aufgewärmtes Publikum

Allein mit diesen drei Bands hätte sich eigentlich schon ein ganz solider Abend gestalten lassen, aber hier geht es noch weiter, und so ist das Publikum schon gut aufgewärmt als der Auftritt von Dropkick Murphys mit einem Einspieler der irischen Ballade „The Foggy Dew“ – in der Version von Sinéad O’Connor und den Chieftains – wieder auf die andere Seite des Atlantik geholt wird. Mit „The lonesome Boatman“ betritt dann auch die Band die Bühne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Moshpit intensiviert sich, Plastikpfandbecher, teils noch mit Bier gefüllt, fliegen durch die Halle, zum traditionellen US-amerikanischen Antikriegslied „Johnny, I hardly knew ya“ bezeichnet Frontman Al Barr die Fans als „Familie“, man liegt sich in den Armen, „vielen Dank für euere Unterstützung“, sagt er. Wofür, wird nicht ganz klar, vermutlich für alles und überhaupt in den gut fast 30 Jahren Bandgeschichte.

Lesen Sie auch

Hochfliegende Töne: Die Dropkick Murphys © Quelle: Nancy Heusel

Ein bisschen ist es, als hätte eine Truppe Punks einen Irish Pub geentert, verstünde sich dann ganz gut mit den Stammgästen und nun musizierten alle zusammen durch die Nacht, oder zumindest so lange, bis die Getränke alle sind. Der irische Abend jedenfalls geht seinen Weg. Mike Rivkees darf zu „Barroom Hero“ noch einmal ans Mikrofon, dankenswerterweise ohne Tin Whistle, zum „Worker’s Song“ im akustischen Teil des Konzertes kommt Jesse Ahern noch einmal vorbei. „Egal, wo wir in der Welt sind, wir unterstützen immer die Arbeiter“, lässt Al Barr bei der Gelegenheit verlauten.

„Egal, wo wir in der Welt sind, wir unterstützen immer die Arbeiter“: Al Barr macht Ansagen. © Quelle: Nancy Heusel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit „I’m shipping up to Boston“ spielt die Band dann ihr letztes Lied vor der Zugabe, mit dem schön traurigen „Rose Tatoo“ und dem Trinklied „Kiss me, I‘m shitfaced“ wird das Publikum dann in die Nacht entlassen. Auch nach dem längsten Pub-Abend geht schließlich irgendwann einmal die Sonne auf.

Von Jan Fischer