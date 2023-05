﻿Es wird ein ziemlich dünnes Brett gebohrt: Frei.Wild in der ZAG-Arena

Kostenfrei bis 08:00 Uhr lesen

Konzert

Die Tiefe fehlt, der Erfolg nicht: Frei.Wild haben am Dienstagabend in der ZAG-Arena eher zweidimensionalen Deutschrock gespielt. Das Quartett kommt damit allerdings bei den 8000 Besucherinnen und Besuchern des Konzerts in Hannover sehr gut an.