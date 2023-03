﻿Identität ist Schlumpf: Gastspiel vom Düsseldorfer Schauspielhaus im Schauspiel Hannover

Hannover. Gegen Ende gibt es eine Art Teufelsaustreibung. Dazu muss etwas Teuflisches passieren. Im Theater ist es Blackfacing – weiße Darsteller schminken sich das Gesicht schwarz. Hier findet die unerlaubte Handlung vor dem Publikum statt. Aber schwarze Farbe wird nicht benutzt. Das Gesicht der Darstellerin ist nach der Bemalung schlumpfblau. Aber immerhin: Das Theater hat gezeigt, dass im Theater vieles möglich sein sollte.

Doppelfigur: Serkan Kaya in „Identitti“. © Quelle: Sandra Then

Die Bluefacing-Szene ist eine Pointe der an Pointen nicht armen Inszenierung des Stückes „Identitti“ nach dem Roman von Mithu Sanyal. Die Uraufführung war im November 2021 am Düsseldorfer Schauspielhaus, jetzt wurde die Inszenierung von Kieran Joel als Gastspiel am Schauspiel Hannover gezeigt. Das Interesse an der Veranstaltung, die im Rahmen der Thementage „Wer ist wir“ stattfand, die sich den Fragen nach unserer kollektiven Identität widmet – war beachtlich: Das Schauspielhaus war ausverkauft.

Verständlich, denn es ist ja auch eine aktuelle, witzige und dramatische Geschichte, die Mithu Sanyal hier erzählt. Studentin Nivedita verehrt ihre Professorin. Die nennt sich Saraswatti, unterrichtet Postkoloniale Theorie und geht als Person of Color durch ihr debattenreiches Leben. Doch dann stellt sich heraus, dass Saraswatti eigentlich Sarah Vera Tielmann heißt und weiß ist. Für ihre Lieblingsstudentin bricht eine Welt zusammen, ihre Kommilitoninnen protestieren, doch die Professorin bleibt cool. Wenn man heute Geschlecht als fluide betrachten kann, warum sollte man das nicht auch mit „Race“ tun können? Und überhaupt sei „Race“ ja ein Konstrukt.

Mit Leidenschaft und Wurschtigkeit

Es wird viel diskutiert in „Identitti“, und Regisseur Kieran Joel unternimmt viel, damit das am Ende kein Thesentheater wird. Großartige Schauspielerinnen und Schauspieler helfen dabei. Cennet Rüya Voß gibt die Studentin Nivedita mit Leidenschaft und gleichzeitig einer gewissen Wurschtigkeit und Leila Abdullah, die früher am Schauspiel Hannover engagiert war, ist als Professorin Saraswatti zu sehen (jedenfalls als eine Hälfte, die andere Hälfte spielt Friederike Wagner. Ganz wunderbar ist Serkan Kaya, der die indische Göttin Kali spielt, die hier so etwas wie eine Spielmacherin ist. Er dreht richtig auf, singt mit voller Stimme, dröhnt wie ein alter Burgschauspieler und zeigt, dass die alten Mittel des Theaters auch für die Darstellung neuer Debatten taugen.

Schattenspiele auf blauen Gesichtern

Auch für den Umgang mit der Unmenge an Texten, die hier eine Rolle spielen, haben Regisseur Kieran Joel und Bühnenbildner Justus Saretz eine gute Lösung gefunden: Sie werden als Schrift über die Szene gelegt. Was zu interessanten Licht- und Schattenspielen auf den blauen Gesichtern führt.

Weitere Gastspiele sind am Schauspiel Hannover in dieser Spielzeit nicht geplant. Nach dem Besuch der Düsseldorfer muss man sagen: Leider.