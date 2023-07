﻿Eagles Of Death Metal spielen im Musikzentrum

Die kalifornischen Wüstenrocker Eagles Of Death Metal haben im Musikzentrum vor 360 Fans gespielt. Erinnerungen an den Terroranschlag im Pariser Club Bataclan sind der gut gelaunten Band nicht mehr anzumerken.

Hannover. Die Adler des Todes-Metals, die Eagles of Death Metal (abgekürzt EoDM), auf so einen Bandnamen muss man erst mal kommen. Kommt man, wenn man einen Hippie nach „Wind of Change“ der Scorpions tanzen sieht, und der dann noch behauptet, das wäre „Death Metal“. Die Antwort der Bandgründer Jesse Hughes und Josh Homme (inzwischen Frontmann der Queens of the Stone Age), „das wären höchsten die Eagles des Todes-Metals“, wurde dann von der Floskel zum Bandnamen. Und wenn man dazu noch aussieht wie Frontmann Jesse „The Devil“ Hughes – Jeans, rote Hosenträger und ein rot-blonder, großer Schnurrbart, dazu noch Gitarre in candy-rot, dann ist das vielleicht alles nicht ganz so ernst gemeint. Der 51-Jährige Frontmann aus Palm Desert in der kalifornischen Wüste, spielt den liebevollen Redneck, einen einfachen, herzlichen Mann vom Land.