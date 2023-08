„Es hatte gleich etwas Märchenhaftes an sich“, sagt Regisseur Carlo Nevio Wilfart über den Edelhof Ricklingen. Dort probt er gerade Mozarts „Così fan tutte“.

Hannover. „Jetzt fühl seinen Puls am Ohr“, sagt Carlo Nevio Wilfart. „Danach dreht ihr ihn in die stabile Seitenlage. Aber so, dass er noch singen kann ...“ Nein, hier läuft nicht gerade ein Erste-Hilfe-Kurs völlig aus dem Ruder. Vielmehr handelt es sich um eine Opernprobe, eine sehr spezielle Probe an einem sehr speziellen Ort: Am 19. August zeigt die Oper auf dem Lande im Park der Stiftung Edelhof Ricklingen seinen neuesten Streich, nämlich die Premiere von Mozarts „Così fan tutte“. Bis zum 3. September gibt es weitere Aufführungen, auch in der Romantik Bad Rehburg und auf dem Rittergut Eckerde.