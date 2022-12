﻿Gefühlvoller Elektro-Pop im Zeichen des Achtziger-Hypes: Edwin Rosen im Capitol

Hannover. Edwin Rosens kraftvolle Stimme schwebt über schimmernd-sphärischen Klangteppichen. Peitschende Pistolenschuss-Snares vom Drumcomputer und dröhnender Bass formen das Fundament. Der Sound aus dem Rechner klingt exorbitant. Nur das dezente, butterweiche E-Gitarren-Spiel und den bisweilen in der Wall-of-Sound versunkenen Gesang übernimmt Rosen selbst. Schüchtern wirkt er, der 24-jährige aus Stuttgart, der sich nach der ersten Nummer für seinen Husten entschuldigt und noch kurz „‘ne Flasche Wasser von backstage“ holt. Im bedruckten T-Shirt performt er am Abend auf der Bühne im Capitol, mit nur acht eigenen Songs in Petto, für 1500 junge Fans.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„leichter//kälter“

Es ist brechend voll, viele der Angereisten tragen Kleidung und Frisuren, die sich – wie auch Rosens Musik – an die späten Achtzigerjahre anlehnen. Edwin Rosen macht Indie-Synth-Pop, Post-Punk und ein bisschen Neue Deutsche Welle – und das erst seit kurzem: 2020 veröffentlichte er seine Debütsingle „leichter//kälter“; es folgten erste Konzerte und weitere Songs – für einen Langspieler reichte es bisher nicht, jedoch für restlos ausverkaufte Konzerte in zahlreichen Städten, auch in Hannover. Textsicher singt das Publikum die larmoyanten Strophen über schlaflose Nächte, unerwiderte Liebe und verschwendete Jugend mit und jubelt, wenn sich Rosen zwischen seinen Nummern genügsam fürs Catering bedankt und sich dann noch mal verlegen entschuldigt; dafür, „in diesem krass vollen Jahr“ nicht noch mehr Songs komponiert zu haben.

Wohnzimmeratmosphäre: Edwin Rosen im Capitol. © Quelle: Elena Richert

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch was begeistert das junge Publikum an den nostalgischen Klängen, die im Zeichen des Achtziger-Hypes stehen? Ein Fan erinnert sich an nächtliche Autofahrten in der Corona-Isolation mit Rosens Musik auf Dauerschleife. Sie habe einen „einzigartigen Vibe“, erinnere vielleicht ein bisschen an den Tame Impala, sei durch die deutschen Texte aber wesentlich ansprechender. Ein anderer Fan fügt hinzu: „und er ist total sympathisch“.

Lesen Sie auch

Sympathisch, unprätentiös und plötzlich gar nicht mehr so schüchtern fordert Edwin Rosen die Fans dann vor der Zugabe dazu auf, immer laut zu sein und es nicht runterzuschlucken, wenn jemand was Abschätziges gegen den eigenen Style sagt. Statement. Die Fans in Karottenhosen und Jeansjacken mit Puffärmeln jauchzen und singen nach der kurzweiligen, 45 Minuten langen Show den letzten Song abermals aus vollem Herzen mit.

Von Jakob Spruck