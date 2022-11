﻿Eiji Oue dirigiert das Orchester der Musikhochschule

Hannover. Ein spürbarer innerer Frieden erfüllt die Interpretation von Beethovens Violinkonzert, mit dem die Geigerin Yumiko Yumiba beim Konzert des Hochschulorchesters im Richard-Saal ihr Examen in der Soloklasse absolvierte. Dazu bot ihr Dirigent Eiji Que mit seiner sensiblen Leitung eine breite orchestrale Basis. Dabei orientierte er sich beim Streicherklang eher an romantischer Tongebung denn an historisch orientierter Praxis. Mit weich strömendem Klangfluss ließ er der Solistin im ersten Satz viel Raum zu freier geigerischer Entfaltung des Soloparts.

Eine heilsame Ruhe ging auch von den schwebenden Klänge des zweiten Satzes aus, bei dem die Japanerin ihre Geige mit beseeltem Ausdrucks singen ließ. Bei humorvollem Aufschwung und belebtem Zugriff konzertierten Dirigent, Orchester und Solistin im munteren Dialog miteinander das abschließende Rondo. Ein Vergnügen, ihnen dabei zuzuhören und zuzusehen. Den langen Beifall belohnte die Solistin mit der elegant und virtuos perlend gespielten Caprice 17 von Paganini.

Ausdrucksstarke Gebärden

Im zweiten Teil des Konzertes durfte das Orchester dann richtig loslegen. Auf den Pulten lagen die Noten zu den „Enigma-Variationen“ von Edward Elgar. Dieses 1899 uraufgeführte Werk brachte für Elgar den Durchbruch und hat bis heute seine erfrischende und faszinierende Wirkung nicht verloren. Beim Komponieren, mit dem sich der Musiker aus einer depressiven Phase herausarbeitete, stellte er sich 14 Bekannte und Freunde mit ihren Charakteren vor, einschließlich ihrer Macken. Heraus kam ein farbenfrohes, an Emotionen reiches Werk, das zwischen stillem Gesang und großer symphonischer Geste wechselt.

Mit Leidenschaft spielten sich die hervorragend vorbereiteten jungen Musikerinnen und Musiker durch diese Komposition. Bemerkenswert die Streicherseligkeit, die erfreuliche Holzbläserfraktion, das schmetternde Blech und die wunderbaren Soli bei Viola, Cello und Klarinette. Mit ausdrucksstarken Gebärden führte Eiji Oue das junge Riesenensemble durch dieser Musik, bei der jeder Teil ein kompositorisches Kleinod ist.

Mit der letzten Variation schildert sich der Komponist selbst und fährt die Dynamik zu einer mächtigen sinfonischen Klimax hoch, einschließlich brausenden Orgeltönen. Danach Jubel im Saal. Der galt vor allem dem beeindruckend professionell aufspielenden Orchester. Aber auch seinem Dirigenten, dem die Studierenden warmherzig Respekt zollten, indem sie sich schließlich nicht mehr zum Verbeugen erhoben, sondern in den allgemeinen Beifall für Oue einstimmen.

