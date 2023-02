﻿Ein Abend, der gut tut: Lisa Feller mit „Dirty Talk“ im Pavillon

Hannover. Eigentlich wollte Lisa Feller ihr neues Programm ja „Gute Laune, ihr Spacken“ nennen. Ihre Agentur fuhr dazwischen, nun steht die Komikerin mit „Dirty Talk“ im fast ausverkauften Pavillon.

Beides passt nicht wirklich zur freundlichen Feller, die mit viel Elan auf die Bühne kommt und ohne Umwege ins Programm startet: Mehr Stand-up als „Schillerstraße“, denn Deutschlands wohl bekannteste Impro-Comedienne kann nicht nur aus der Hüfte schießen, sondern auch geplant amüsieren.

Renitente Rentner, klönende Kölner

Das mit dem Dirty Talk ist sowieso eher ein Werbegag gewesen, denn anstatt den Partner am Telefon anzustacheln, praktiziert Feller lieber das Fluchen hinterm Steuer. „Das macht mich so glücklich“, sagt sie und erklärt das Prinzip des Reißverschlussverkehrs und woran der meist scheitert. Gegenüber einer Freundin wurde sie vom eigenen Sohn als besonderer Verkehrsrowdy geoutet, „seitdem passe ich auf, wer mit im Auto sitzt“.

Ein bisschen kommt Feller vom Erzählen ins Spielen, mimt renitente Rentner, klönende Kölner und aufdringliche Nachbarn. Ihr Themenfeld ist der Alltag: die Supermarktkasse, das Wartezimmer, das Möbelhaus. Dennoch vermeidet sie das Klischee und größtenteils auch verkrampfte Polit-Pointen – Habeck, Lindner und Merz müssen jeweils nur einmal kurz herhalten.

Lichtgestalt: Lisa Feller im Pavillon. © Quelle: Christian Behrens

Im locker-rheinischen Modus – Feller kommt gebürtig aus Düsseldorf – bleibt der Abend frisch, auch wenn sie in der zweiten Hälfte die Nostalgiekurbel dreht. „Retro macht glücklich“, sagt sie und erzählt Anekdoten vom Klassentreffen, als wäre man aufs selbe Gymnasium gegangen. Als alleinerziehende Mutter knüpft Feller an Eltern im Publikum an, zeigt sich mit ihren Söhnen schon als Pubertätsroutinier: „Unangenehme Gespräche führe ich im Auto in der Waschstraße, damit niemand abhauen kann“. Den Aufklärungsunterricht hat sie so abgehandelt, „seitdem fahren die Jungs viel mehr Fahrrad“.

Ihr selbst ist das Verhalten der meisten Männer kein Geheimnis mehr. Dass die sich bekanntermaßen für jede kleinste Errungenschaft abfeiern lassen, läge an Frauen, die sie im schönen Glauben belassen: „Man hat herausgefunden, dass sich Frauen auf Dates absichtlich dümmer stellen, weil sie Angst haben, der klettert sonst zurück auf den Baum“.

Bevor sie selbst nach guten zwei Stunden die Biege aus dem Pavillon macht, spricht Feller noch einmal für sich und das Publikum: „Solche Abende tun einem so gut!“