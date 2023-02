﻿Kolumnistenkunst wie sie sein soll, aber kein Wort zum Hundekotskandal an Hannovers Oper: Axel Hacke im Pavillon

Axel Hackes Humor ist aus dem gedrechselt, was der Alltag so hergibt. Der gibt allerhand her – und die Drechselei ist immer von höchster handwerklicher Qualität. Im Pavillon präsentiert der Kolumnist alte und neue Texte.

Hannover. Der „Bretterzerschmetterer“ kommt ganz zum Schluss, bei den Zugaben. Da nämlich liest Axel Hacke witzige Sprachbeobachtungsglossen aus seinem 2021 erschienenen Buch „Im Bann des Eichelhechts“, in dem er unfreiwillig komische Bedienungsanleitungen und Gedanken aus der Welt der Wörter (Längstes einsilbiges Wort: „schnarchst“, schönstes vokalreiches Wort: „Donauauaufforstung“) gesammelt hat.

Da kreischt das Publikum im fast ausverkauften Pavillon vor Lachen (besonders diese eine Dame in der Mitte im hinteren Drittel). Zuvor wurde auch gelacht, aber doch nicht vor Lachen gebrüllt. Denn bis zur Zugabe las Axel Hacke Texte, die zwar komisch, aber eben nicht zum Kaputtlachen sind: Beobachtungen aus der Zeit der Pandemie, die als Kolumnen im Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ erschienen sind, und Geschichten aus seinem Urlaubsort in Italien, die er in seinem jüngsten Buch „Ein Haus für viele Sommer“ versammelt hat.

Humor, gedrechselt aus dem, was der Alltag so hergibt: Axel Hacke im Pavillon. © Quelle: Katrin Kutter

Die Geschichten aus der Pandemie sind aus eigener Betroffenheit entstanden. Hacke macht hier wie immer sein eigenes Leben zum Thema. Das ist Kolumnistenkunst wie sie sein soll, und wie sie wohl niemand so gut beherrscht wie Axel Hacke. Er schreibt von Lesungen unter Abstandsbedingungen: auf der kargen Bühne eines Autokinos oder vor vier Kameras und einem Techniker in einem ansonsten leeren Theatersaal. Er schreibt von Spaziergängen und von dem besonderen Wert der Bühnenkunst, der darin besteht, „genau in diesem Moment dabei zu sein, wenn sich Menschen große Mühe für andere geben“.

Das macht Hacke auch, und weil es zur Kunst und zum Können gehört, merkt man ihm diese Mühe nie an.

Ein irischer Sitztanz

Hacke ist lässig, manchmal vielleicht auch eine Spur zu relaxed. Er sitzt in einem Sessel, nein: Stuhl, der aussieht, als hätte man ihm aus einem Lehrerzimmer (oder einem Schulmuseum – was aber oft wohl auch keinen Unterschied macht) geklaut und schlägt mal das linke Bein über das rechte, mal das rechte über das linke. Am Anfang macht er das etwas zu oft, dann sieht es aus, als würde er sich in einem irischen Sitztanz versuchen.

Er liest und erzählt mit sonorer Stimme, manchmal mangelt es ein wenig an Artikuliertheit, in solchen Momenten erinnert er an den späten Ulrich Wickert. Ansonsten erinnert er an Loriot, als dessen legitimer Siegelbewahrer er gilt. Mit Loriot verbindet ihn das humoristische Können und diese Neigung zu Witzen, die nie böse sind und nie weh tun. Hackes Humor ist aus dem gedrechselt, was der Alltag so hergibt. Der gibt allerhand her – und die Drechselei ist immer von höchster handwerklicher Qualität.

Kein Wort zu Hundekot

Zuweilen hätte der Vorleser aber auch etwas aktueller sein können. Als er vom „Geigenbogenskandal“ des Schauspielers O. E. Hasse erzählte (der hatte 1969, im Hamburger Thalia-Theater bei einer Aufführung von „Rameaus Neffe“, einem Zuschauer, der seiner Meinung nach eingeschlafen war, einen Geigenbogen über den Kopf gezogen und sich damit eine Strafanzeige wegen Körperverletzung eingehandelt) hätte Hacke naturalmente auf den immer noch ein bisschen aktuellen Hundekotskandal an Hannovers Oper eingehen müssen. Doch davon kein Wort. Schade. So wirkte der Auftritt dann doch wie er war: einstudiert.

Am Dienstag, 7. März stellt Jan Weiler um 20 Uhr sein Buch „Älternzeit“ im Pavillon vor.