﻿„Ein Mann seiner Klasse“ kommt ins Fernsehen

Hannover. Der Roman „Ein Mann seiner Klasse“ von Christian Baron bekommt eine neue szenische Umsetzung. Die Theaterfassung des Buches wurde 2021 in Hannover uraufgeführt. Die Produktion von Regisseur Lukas Holzhausen, der auch als Schauspieler am Haus engagiert ist, wurde im Jahr darauf zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Nun hat auch das Fernsehen den Stoff entdeckt, der davon erzählt, wie es ist, in einem reichen Land in Armut aufzuwachsen. In Kaiserslautern haben jetzt die Dreharbeiten begonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nächste Vorstellung am 17. Juni

Fernsehregisseur Marc Brummund hat mit Nicole Armbruster das Drehbuch verfasst, vor der Kamera stehen Camille Loup Moltzen in der Hauptrolle des zehnjährigen Christian und Leonard Kunz und Mercedes Müller als dessen Eltern. Die Dreharbeiten sollen im Juli abgeschlossen sein, ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In seinem 2020 veröffentlichten Roman blickt Baron auf seine Arbeiterkindheit in Kaiserslautern zurück und stellt die Frage, wer oder was seinen gewalttätigen Vater zu dem gemacht hat, der er war. Die Fassung von Lukas Holzhausen ist in dieser Saison nur noch einmal am 17. Juni, 19.30 Uhr, im Ballhof Zwei zu sehen. In der kommenden Spielzeit wird die Produktion wieder aufgenommen.

HAZ