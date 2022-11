﻿Albin Homeyer vergibt den „Kunstpreis Deutschland“ – den „Kunstpreis Worpswede“ darf er nicht mehr vergeben

Die evangelische Marienkäfer-Kita an der Glockenstraße in Barsinghausen hat sich in einer Themenwoche mit dem Teilen befasst und sich an der Hilfsaktion „Kinder helfen Kindern“ des Round Table-Clubs beteiligt: Kinder und Eltern packten rund 20 weihnachtliche Geschenkpakete für Jungen und Mädchen in Osteuropa.