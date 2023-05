﻿Monika Roscher kommt mit ihrer Bigband nach Hannover

Hannover. Es passt alles eigentlich gar nicht. Der Name, Monika Roscher, mit dem man wohl auch Schlager singen könnte. Der Name der Band, Monika Roscher Bigband, die so gar nicht nach klassischer Bigband klingt. Dieses Video zur aktuellen Single „8 Prinzessinnen“, in dem mystische Frauen herumstehen, als hätte man sie bis zum nächsten Liverollenspiel geparkt. Und dann hört man die Musik dazu, hört folkige Elemente, jazzige, atonale, alles fügt sich, und es ist eine Offenbarung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die sich noch ausweitet auf das gesamte neue Album „Witchy Activities and the Maple Death“, das Anfang Mai erschien und klingt wie ein einziges ausschweifendes und doch völlig schlüssiges Experiment. Am Pfingstmointag, 29. Mai, kommt sie damit nach Hannover.

„Echo Jazz“ und Bayrischer Kunstförderpreis

„Ich mache Musik, die mir gefällt, und ich liebe auch Bilder, die ganz kleinteilig sind und in denen man sich verlieren kann", sagt sie. „Ich komme nicht nur aus dem Jazz. sondern bin offen für jede Richtung: Metal, Mathrock, alle möglichen Frickelsachen – aber nur zwei Akkorde finde ich auch toll.“ Das Ergebnis klingt nicht nach Glenn Miller und „In the Mood“, wenn überhaupt nach ganz vielen moods, Stimmungen. Nahe fühlt sie sich Avangardisten sten wie den hannoverschen Krachmachern von The Hirsch Effekt, der schwedischen Fusion-Gruppe Goat oder dem polnischen Neutöner Henryk Mikołaj Górecki (1933–2010).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Große Besetzung: Monika Roscher und ihre Bigband © Quelle: Emanuel Klempa

„Witchy Activities and the Maple Death“ ist denn auch ihr erst drittes Album in elf Jahren. In der Zwischenzeit sammelte sie Preis wie 2014 den „Echo Jazz“ als beste Newcomerin des Jahres und den Bayerischen Kunstförderpreis 2014 oder 2019 einen Förderpreis des Wolfram-von-Eschenbach-Preises. Sie schrieb Soundtracks und Theatermusik zum Beispiel in Basel und Dresden. Ihre Musik ist experimentell und extrem hörbar, stellt Hörgewohnheiten auf den Kopf und schafft neue. Sie arbeitet zwar mit einer Bigbandbesetzung, aber reichert ihre Klangwelten mit verzerrten Gitarren und elektronischen Klängen an.

Musik als Hexenwerk

Roscher, 1984 im mittelfränkischen Langenzenn geboren, hat Jazzgitarre und Komposition an der Musikhochschule München studiert. Schon damals habe ihr ein Professor gesagt: „Pack doch nicht 20 Ideen in einen Song – schreib für jede Idee einen Song, dann hast du 20 Songs.“ Sie hat es sich nicht zu Herzen genommen. Sie sei so schnell gelangweilt von Musik, auch der eigenen, Da lohne es sich, ein wenig mehr Zeit zu investieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Ich brauche ewig, bis ich Musik schreibe, weil ich alle Wege ausprobiere, die sich mir auftun“, sagt sie. Zu komponieren, sei bei ihr ein organischer Prozess. „Ich fange immer mit einer Idee an.“ Diesmal habe es anfangs einen Sound gegeben. „Der klang wie ein Hexenlachen.“ Dann sei sie mit Freunden im Wald Pilze sammeln – und fand einen Hexenröhrling. Es fügte sich: Ihre Ideen über alte und moderne Hexen und feministische Gedanken wurden zur Basis des „Witchy Activities...“-Albums.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Und der „Maple Death“? „Das ist meine Wortschöpfung: Das kommt von diesem furchtbar süßen Maple Sirup, also Ahornsirup. Ich glaube, man kann auch in zu viel Süße untergehen.“ Die Gefahr läuft man bei ihrer Musik kaum. Ist Musik denn Hexenwerk? „Ein bisschen. Ich arbeite mit dem Zufall und schaue, wohin es mich führt.“ Und herum kommt bei ihr wahrer Klangzauber.

Die Monika Roscher Bigband spielt am 29. Mai ab 20 Uhr im Kulturzentrum Pavillon (Lister Meile 4). Karten kosten an der Abendkasse 35 Euro, ermäßigt 26 Euro.

HAZ