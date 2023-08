﻿Aus einer fremden Welt: Eisenobjekte von Christoph Zdzuj in der Galerie „j3fm“

Hannover. Sein Material bezieht der Künstler Christoph Zdzuj vom Schrottplatz. Er biegt Eisen, fügt Gefundenes neu zusammen und schafft merkwürdige neue Formen: Maschinen ohne Beweglichkeit und Funktion, Fantasietiere, die weder putzig sind noch unheimlich, unmögliche Werkzeuge. Einige seiner Arbeiten sind jetzt in der kleinen Galerie „j3fm“ in Hannover zu sehen.

Unmögliche Tiere: Schrottwerke von Christoph Zdzuj in der Galerie „j3fm“. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Die Eisenskulpturen von Christoph Zdzuj, der aus Polen stammt, in Barsinghausen lebt und ein Schüler des Stahlbildhauers Hannes Meinhard war, trumpfen nicht auf und lärmen nicht. Sie sind weder besonders witzig, noch gewollt unheimlich. Sie ruhen in sich selbst. Die rostigen Objekte aus einer fremden Welt könnten als Anregungen einer Meditation dienen. Oder als Ideengeber für eine Geschichte, die in einer nicht allzu fernen Vergangenheit spielt und ein bisschen traurig ist. Aber wirklich nur ein bisschen.

Vom 18. August bis zum 10. September im Kunstraum j3fm, Kollenrodtstraße 5830163 Hannover. Der Eintritt ist frei.

