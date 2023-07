﻿Die Rätselhaftigkeit der Welt: Der Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler zeigt Arbeiten seiner Neuzugänge

Hannover. Der Bund Bildender Künstlerinnen und Künstler für Niedersachsen (BBK) will sich in Hannover neu aufstellen. Im Frühjahr wurde ein neuer Vorstand gewählt. Man will sich wieder stärker politisch engagieren und streitet auch für angemessene Honorare für Künstlerinnen und Künstler. Bei der Eröffnung einer Ausstellung mit Arbeiten von neuen Mitgliedern in der BBK-Bezirksgruppe Hannover wurden Anstecker verteilt. „Ausstellungsvergütung jetzt!“ war darauf zu lesen, und „Her mit der Staatsknete“ oder auch: „Kunst ist Arbeit – Kunst muss bezahlt werden!“. Florian P. Fischer, der neue Vorsitzende des BBK-Hannover, sagte, dass sich die Interessenvertretung der Künstlerinnen und Künstler auch dafür einsetzen wolle, dass Kunstschaffende ihre Arbeit(en) nicht mehr gratis zur Verfügung stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Verband wird aktiv: Anstecker des Bundes Bildender Künstlerinnen und Künstler. © Quelle: Meyer-Arlt

Sieben Künstlerinnen und Künstler, alle neu im Verband, präsentieren sich jetzt in der Weißen Halle der Eisfabrik. Einige auffällige, spannende und herausfordernde Werke sind hier zu sehen: etwa das „Kritzel-Portrait“ von Yasemin Yilmaz (bei dem rätselhafte Kritzeleien auf mehreren Ebenen miteinander tanzen) oder die drei Fotografien von Guido Klumpe. Der widmet sich der Straßenfotografie. Seine Fotos weisen eine merkwürdige Ähnlichkeit zu Gemälden auf, viele monochrome Farbflächen sind zu sehen, die Menschen, die es auf seinen Fotos gibt, stehen nicht im Mittelpunkt, sie sind eher kuriose Randerscheinungen.

Besonderer Blick auf die Welt

Der Fotograf hat auch in seinem Leben einen besonderen Blick auf die Welt. Er ist auf dem linken Auge blind, auf dem rechten hat er eine Sehkraft von 25 Prozent. „Vieles, was ich im Stadtraum sehe, erscheint mir rätselhaft“, sagt der Künstler. In seinen Fotos vermittelt er diese Rätselhaftigkeit auch den Betrachtern seiner Bilder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Rahmen fürs Video: Installation von Katrin Ribbe. © Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Eine weitere Überraschung unter den neuen Mitgliedern im BBK ist Katrin Ribbe. Während der Intendanz von Lars-Ole Walburg war sie Theaterfotografin am Schauspielhaus Hannover. In ihrer Arbeit „parade“, die jetzt in der Eisfabrik zu sehen ist, setzt sie sich mit dem Medium der Fotografie auseinander. Sie lässt historische Fotografien (des berühmten deutschen Fotografen August Sander und aus dem Fotoalbum ihrer Großmutter) von Schauspielerinnen und Schauspielern des Staatstheaters Hannover nachstellen.

Sie zeigt die Herstellung von Bildern als fließenden Prozess, vom Aufbau der Szene geht es umstandslos wieder in den Abbau. In ihrem Video spielt der Rahmen, die Grenze zwischen Kunst und Welt, eine wichtige Rolle. Vor den Bildschirm, auf dem ihr Video läuft, hat sie auch einen Rahmen (ein Objekt mit dem Titel „passepartout“) gestellt, der ein bisschen wie ein Hinweis auf eine mögliche Kunstpotenzierung wirkt und das Spiel mit dem Rahmen vielleicht sogar etwas zu sehr verdeutlicht.

Neben Gesine Imhof, Jarallah Gaidan und Esther Leger-Stier gehört auch Beatrice Nunold zu den Neumitgliedern des BBK in Hannover. Von ihr sind einige Bilder der Fotoserie „Entropiepalast“ in der Ausstellung zu sehen: erstaunlich lichte – und mit Blattgold veredelte – Aufnahmen eines Großbaus, bei dem man nicht genau weiß, ob man es mit Aufbau oder Abriss zu tun hat. Was wiederum sehr schön zu dem Video von Katrin Ribbe passt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Ausstellung „Neu im BBK“ ist noch bis zum 20. August in der Weißen Halle der Eisfabrik, Seilerstraße 15f, zu sehen.

HAZ