﻿„Elf zu Null“: Hamburger Museen wollen klimafreundlicher werden

Hannover. Sie wollten es genauer wissen: Elf Hamburger Museen und Ausstellungshäuser haben sich zu der Initiative „Elf zu Null – Hamburger Museen handeln“ zusammengeschlossen, um gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit anzugehen. Jetzt gibt es eine erste Bilanz: Der CO2-Ausstoß der elf Häuser beläuft sich auf 8.422,66 Tonnen jährlich. Der mit 90,4 Prozent überwiegende Anteil der Emissionen resultiert dabei aus dem Strom- und Wärmeverbrauch der Häuser.

In einer erweiterten Bilanz wurde auch die Anreise der Gäste berücksichtigt. Inklusive der Besucher, die zu Kulturereignissen an- und abreisen, steigt der CO2-Fußabdruck der elf Häuser auf knapp 40.000 Tonnen, also auf das das Viereinhalbfache. Bei der Einbeziehung der Gästemobilität in den Bilanzierungsprozess nimmt die Initiative „Elf zu Null“ eine Vorreiterrolle im Kulturbereich ein. Die Bilanzen sollen nun eine Datengrundlage für strategisches Umweltmanagement bieten.

Federführend: Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg führt die Initiative „Elf zu Null – Hamburger Museen handeln“ an. © Quelle: Henning_Rogge

Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda sagte: „Elf zu Null ist ein hervorragendes Beispiel, wie Kultureinrichtungen die Herausforderungen der Zukunft annehmen. Mit den Ergebnissen von Elf zu Null können wir nun den Betrieb der Museen und Ausstellungshäuser nachhaltiger gestalten und beim Schutz des Klimas weiter vorankommen. Der Senat wird dies weiterhin unterstützen, in dem er unter anderem Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs fördert.“

Die Federführung der Initiative „Elf zu Null – Hamburger Museen handeln“ liegt beim Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, die weiteren beteiligten Häuser sind das Altonaer Museum, das Archäologische Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg, das Bucerius Kunst Forum, die Deichtorhallen Hamburg, das Deutsche Hafenmuseum, die Hamburger Kunsthalle, die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, das Museum am Rothenbaum, das Museum der Arbeit und das Museum für Hamburgische Geschichte.

CO2-Rechner für Kulturbetriebe

Auch in weiteren Städten kümmern sich Kulturinstitutionen um die schädlichen Auswirkungen auf das Klima, die mit ihrem Betrieb einhergehen. Leipzig etwa will Klimaneutralität bis 2040 erreicht haben – und die Kultur soll dabei auch eine Rolle spielen. In Dresden haben sich Anfang vergangenen Jahres 37 Kulturbetriebe mit der Unterzeichnung einer Charta zu Nachhaltigkeitsmaßnahmen verpflichtet. Weil bei allen Initiativen Datenmaterial wichtig ist, wollen Leipzig und Dresden gemeinsam einen CO2-Rechner für Kulturbetriebe installieren. Der CO2-Rechner soll die Eigenheiten von Kulturbetrieben inklusive indirekter Emissionen etwa durch externe Zulieferer erfassen können. Das Ganze ist kostenfrei nutzbar und soll auch über Dresden und Leipzig hinaus zur Verfügung gestellt werden.

Grundlegende Daten für Strom- und Energieverbrauch liegen zwar in den Häusern vor, was jedoch das Publikum und dessen Anreise betrifft, müsse man sich mit Umfragen und „bestimmten Abstraktionen“ behelfen, sagt Frauke Roth von der Philharmonie Dresden. Auf die Betriebe kommt damit Mehrarbeit zu – fürs Publikum ändert sich vorerst nichts. Außer dass beim nächsten Opern-Besuch vielleicht gefragt wird, woher und wie man angereist ist.

Noch keine Programme in Hannover

Für Kulturbetriebe in Hannover gibt es noch keine Programme, wie Sie jetzt in Hamburg, Leipzig und Dresden angelaufen sind. Allerdings weist ein Sprecher der Stadt darauf hin, dass die Stadt bereits Klimaschutz- und Energiemaßnahmen getroffen habe. So habe zu Beginn des Jahres eingeführt, dass bei allen Beschluss-Drucksachen eine Klimawirkungsprüfung durchgeführt werden muss. Auch Kultureinrichtungen werden dadurch aufgefordert, die Klimabilanz ihrer Angebote zu reflektieren und zu verbessern. Die Klimawirkungsprüfung ist eine Art Klimacheck, der zur Transparenz beitragen und das Bewusstsein für die Auswirkungen des eigenen Handelns auf das Klima erhöhen soll.