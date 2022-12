﻿Beobachtungen einer Flaneurin: Elke Heidenreich hat einen etwas anderen Reiseführer geschrieben

Persönliche Beobachtungen von unterwegs: Elke Heidenreich stellt ihren neuen Reiseführer „Ihr glücklichen Augen“ in Hannover vor.

Hannover. Der Titel stammt von Goethe, darunter macht es Elke Heidenreich nicht. Aber das prominente Zitat aus dem „Türmerlied“ aus „Faust II“ beschreibt recht gut die Stimmung in ihrem neuen Buch: „Ihr glücklichen Augen / Was je ihr gesehen / Es sei wie es wolle / Es war doch so schön!“