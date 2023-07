﻿Warum begrüßen wir uns mit Handschlag? Ella Al-Shamahi hat ein Buch darüber geschrieben

Hannover. Menschen mögen das: Sie strecken einander die Hände entgegen, nehmen eine fremde Hand in die eigene und schütteln sie. Der Handschlag hat eine lange Tradition. Obgleich: Ein Handschlag ist nur selten wirklich angenehm. Fremde Hände sind warm, manchmal feucht und sie können von einer Menge von Krankheitserregern besiedelt sein. Doch das hält uns nicht davon ab, es zu tun: Wir schüttelten einander gern die Hände. Dann kam die Covid-19-Pandemie und mit ihr die Chance, vielleicht andere, aus größerer Entfernung zu bewerkstelligende gestische Formen von Begrüßung und Abschied anzuwenden: der Ellenbogenkick, das Winken, die dezente Verbeugung.

Für Handschlagverweigerer und Distanzwahrer hätte das eine große Chance sein können. Aber sie ist ungenutzt verstrichen. Der Handschlag ist nicht überwunden worden. Die Geste lässt sich einfach nicht aus unserem Leben verbannen.

Die Geschichte einer großen Geste

Was ist eigentlich so toll daran, die Hand seines Gegenübers zu greifen und zu schütteln? Die Anthropologin und Evolutionsbiologin Ella Al-Shamahi klärt darüber auf. Sie hat ein Buch zum Handschlag geschrieben: „Der Handschlag. Die Geschichte einer großen Geste“ (Harper Collins, 206 Seiten, 20 Euro). Weil die Autorin nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch Komikerin ist, ist es recht unterhaltsam zu lesen.

Für Ella Al-Shamahi hat der Handschlag eine besondere Bedeutung. Denn in den ersten 26 Jahren ihres Lebens hielt sie sich streng an die Regeln des muslimischen Scharia-Rechts. Und das verbietet den körperlichen Kontakt zwischen einander fremden Männern und Frauen, also auch den Handschlag. Ella Al-Shamani, die in Großbritannien lebte, entwickelte einige Handschlagsvermeidungsstrategien: ausweichen, Hand aufs Herz legen, Hände in den Ärmeln verstecken und sogar eine Art von Salutieren. Als sie säkular zu leben begann, lernte sie den Handschlag schätzen. Für sie steht er für viele positive Dinge: Zustimmung, Zuneigung, Gastfreundschaft, Akzeptanz und Gleichheit.

Sie schreibt: „Ich habe viel durchgemacht, um eine Alternative zum Handschlag zu finden – und ich kann Ihnen sagen, es gibt nichts, was an ihn heranreicht. Viele von uns brauchen eine lange Zeit, um anderen Menschen befreit die Hand zu geben; ich für meinen Teil will das auf keinen Fall wieder aufgeben.“ Für notorische Handschlagsvermeider ist das eine ganz neue Perspektive. Und für neue Perspektiven sind Sachbücher ja da.

