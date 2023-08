﻿Eloy aus Hannover – mit Jeanne d’Arc in die Charts

Hannover. „Echoes from the Past“, das 20. Studioalbum der hannoverschen Progressive-Rockband Eloy, ist zugleich das dritte Album einer von Mastermind Frank Bornemann (78) komponierten Trilogie über das Leben und Schicksal der französischen Nationalheldin und Heiligen Jeanne d´Arc. Bereits die vorigen Alben mit dem Titel „The Vision, The Sword and the Pyre, Part 1 & 2“, wurden durchweg positiv aufgenommen, „Echoes From the Past“ schaffte es auf Platz 11 der Charts.

Eigentlich haben Sie das Schicksal der Jungfrau von Orleans auf den ersten beiden Alben Ihrer Trilogie komplett erzählt, was ist das Besondere am dritten Teil der Geschichte?

Nachdem Jeanne d’Arc am 30. Mai 1431 wegen Ketzerei auf dem Scheiterhaufen von Rouen verbrannt wurde, blickt nun ihr Waffengefährte Jean de Metz auf die aufwühlenden Ereignisse der Vergangenheit zurück. Er hört die „Echoes From The Past“.

Das Cover: Eloys „Echoes from the Past“. © Quelle: Drakkar Entertainment Gmbh (Soulfood)

Die Emotionen des Protagonisten spiegeln sich auch in der Musik wider: Atmosphärische Passagen wechseln sich mit dramatischen Klängen ab, die zuweilen an Pink Floyd und Deep Purple erinnern. Wer hat Ihnen diesmal bei der Einspielung Ihrer Kompositionen geholfen?

In erster Linie waren Keyboarder Steve Mann, Schlagzeuger Stephan Emig und Klaus Peter Matziol am Bass bei der Umsetzung der Texte beteiligt.

Frank Bornemann Frank Bornemann, am 27. April 1945 in Hannover geboren, gründete 1969 die Artrock-Band Eloy, mit der er international bekannt wurde. 1979 eröffnete er das Horus-Sound-Studio in Hannover, in dem Künstler wie Die Happy, Helloween, Revolverheld, Emil Bulls, Guano Apes und ZSK aufnahmen. Bornemann gilt als Entdecker der Guano Apes. 2014 zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück. Bornemann ist Mitglied des Freundeskreises „Centre Jeanne dÁrc“ in Orleans. Er lebt abwechselnd in Hannover und Frankreich.

Die Vision: ein „Spectacle Musical“

Klaus-Peter Matziol spielt seit 1976 mit Eloy. Er ist auch jetzt wieder an Bord, obwohl er als Geschäftsführer der Peter Rieger Konzertagentur viel beschäftigt ist. Gerade war er mit Pink hier im Stadion.

Ja, Matze arbeitet bei einer der bedeutendsten Konzertagenturen Deutschlands, lässt es sich aber nicht nehmen, mit Eloy aufzunehmen. Sein Spiel ist ein prägendes Element auch auf „Echoes From The Past“.

Das Schicksal der Joan of Arc ist schon oft besungen und auch verfilmt worden. Sie haben nun ein Video zum Titel „Fate“ gedreht.

Mit Jeanne Bombardelli habe ich eine ausgezeichnete Schauspielerin aus Domremy, dem Geburtsort von Jeanne d’Arc, gefunden. Wir haben ebendort in der Basilika gedreht, und Bombardelli verkörpert die Heldin perfekt.

Nun haben Sie die gesamte Geschichte der Jeanne d’Arc mit großer Detailkenntnis erzählt. Wird das Werk auch aufgeführt werden können?

Mir schwebt ein sogenanntes „Spectacle Musical“ vor. Das ist eine Synthese aus Theater und Musik. Die Dialoge werden dabei von den Darstellern in der jeweiligen Landessprache gesprochen werden. Die Musik verleiht der Aufführung eine weitere Dimension und wird mit raffinierten Lichteffekten und Projektionen illustriert. Aber mit Eloy allein auf der Bühne ist dieses Werk nicht aufzuführen.

