Er war ein Antisemit, ein Rassist und ein Anhänger der Lehren des „Dritten Reiches“. Wie kann ein Museum heute Werke von Emil Nolde zeigen? Die Kunsthalle Emden versucht es – mit Hilfe aus Hannover.

Emden. Künstler und Künstlerinnen stellen Fragen, das ist ihre Aufgabe. Antworten erwartet man eigentlich nicht von ihnen. Künstlerinnen und Künstler können Probleme bereiten, aber sollen sie auch zur Lösung von Problemen beitragen? Ist es ihre Aufgabe, etwas leichter zu machen? Und wenn sie etwas leichter machen, was geschieht dann mit ihrer Kunst? Was geschieht, wenn Kunstwerke an Zwecke gebunden werden? Zu solchen Fragen dürfte sich das Publikum vielleicht beim Besuch der Ausstellung „Nolde/Rohlfs. Zwei Künstlerleben“ angeregt fühlen, die jetzt in der Kunsthalle Emden zu sehen ist.