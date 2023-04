﻿Mehr als ein Schauspieler: Emilio begeistert im ausverkauften Capitol

Hannover. Noch bevor Emilio die Bühne betritt, beweist das Publikum Textsicherheit. „Wenn’s dir nichts ausmacht, verlieb’ ich mich jetzt. Und wenn du mich auch magst, dann wär das perfekt“, singen die Fans im ausverkauften Capitol, während sie auf den Musiker aus Berlin warten. Er hat sein zweites und neustes Album „1996“ im Gepäck – benannt nach seinem Geburtsjahr. Nur wenige, die an diesem Freitagabend Emilios Konzert besuchen, sind vermutlich älter als er.

„Wenn’s dir nichts ausmacht“: Emilio bekommt viel Liebe im Capitol. © Quelle: Nancy Heusel

Als Emilio aus dem Kunstnebel erscheint, begrüßt ihn das Publikum schreiend und kreischend. Auf Schultern sitzend sticht ein Mädchen aus der Menge heraus. In ihrer Hand hält sie einen Strauß rote Rosen. Aus mehreren Ecken sind Rufe zu hören: „Emilio, ich liebe dich!“ Währenddessen tanzt der Künstler auf der Bühne und singt: „Ich weiß nicht, was du tust. But I’m livin’ my life. Und das jeden Tag.“ Er lebt sein Leben. Daran lässt er keinen Zweifel aufkommen. Für die perfekte Stimmung fehlt noch etwas: ein Backflip! Emilio dreht sich in der Luft und landet sicher auf beiden Füßen. Die Menge tobt.

Ein hautnaher Auftritt

Liebe ist das wiederkehrende Thema seiner Musik. Trennungen und falsche Entscheidungen finden genauso Raum in seinen Texten wie Sehnsucht und Leidenschaft. Zudem begibt er sich in „Winter“ auf die Suche nach sich selbst, singt eine Hommage auf die Freundschaft mit „Danke“ und beschreibt in „Käfig aus Gold“ den Zusammenhang von Reichtum und Einsamkeit.

Erste Reihe lohnt sich: Emilio interagiert viel mit seinem Publikum im Capitol. © Quelle: Nancy Heusel

Bekannt geworden ist der 26-Jährige nicht mit Musik, sondern als Schauspieler. Erstmals auf der großen Leinwand war er 2010 im Film „Zeiten ändern dich“ zu sehen. Später spielte er eine Rolle in der Filmreihe „Bibi & Tina“. Im vergangenen Jahr verkörperte er den Rapper und Musikproduzenten Xatar, die Hauptrolle im Film „Rheingold“.

Im Laufe seines Auftritts im Capitol interagiert Emilio immer wieder mit seinen Fans. Das erreicht den Höhepunkt, als er und seine Band die Bühne verlassen und sich unter die Fans mischen. Inmitten der Menge spielen sie „Falsches Signal“. Alle singen zusammen mit Emilio: „Sag mir, sag mir, warum kam’n wir uns gestern so nah? Es tut mir leid, weil ich dich liebe, nur nicht auf diesе Art.“ Wortwörtlich ein hautnahes Erlebnis.

Emilio im Capitol © Quelle: Nancy Heusel

Ein anderes Mal leiht er sich während eines Songs eine weiße Sonnenbrille aus der ersten Reihe. Wenig Sekunden später hat er plötzlich einen weißen Fischerhut auf dem Kopf, den er ebenfalls aus dem Publikum geborgt hat. Wer nimmt, muss auch geben: „Ausziehen, Ausziehen!“ Die Rufe ertönen vereinzelt immer wieder. Lange schenkt Emilio der Forderung keine Beachtung. Aber als sich mehr und mehr Fans dem Ausziehen-Chor anschließen, fliegt schließlich doch sein T-Shirt von der Bühne in die Menge. Die Lautstärke im Raum erreicht an diesem Punkt ihr Maximum des Abends.

Emilio hat die Bühne verlassen. Vehement fordert das Publikum eine Zugabe. Die knüpft der Musiker aber an eine Bedingung: Im ausverkauften Capitol muss es lauter als 120 Dezibel sein. Es braucht nur einen Versuch. Das Dezibel-Messgerät, das ein Bandmitglied hält, zeigt mehr als die gewünschte Lautstärke an. Und schon taucht Emilio auf der Empore links neben der Bühne auf. Mittlerweile trägt er wieder ein T-Shirt. Vier Songs spielt er noch. Und wieder geht es um Liebe: Die letzten beiden Songs sind seiner marokkanischen Oma und seiner Mutter gewidmet.