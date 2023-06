﻿Nicht temperaturabhängig: Marquess veröffentlichen zehntes Album

Hannover. Das Epizentrum der Spanier des Nordens steht in Ricklingen. Dort befindet sich in einem Anbau das Studio von Christian Fleps, dem Keyboarder von Marquess. Und dort haben die hannoverschen Sommerhitfabrikanten mal wieder an den Klängen von Sommer, Sonne und Leidenschaft getüftelt. „Energia“ heißt ihr neues, zehntes Album, mit 14 Anwärtern für die Party am Pool.

„Es macht einfach immer noch Spaß“, sagt Gitarrist Dominik Decker. 17 Jahre ist es her, dass Marquess eher zufällig entstand. Damals schufen Decker und seine Kompagnons Christian Fleps, Sascha Pierro und Marco Heggen (der seit 2011 eigene Wege geht) als Schreiber- und Produzententeam ein Werbeliedchen für den hannoverschen Flughafen. Versehen mit mediterranen Klängen und spanischem Text von Deutschitaliener Pierro wurde daraus „El Temperamento“ und ein veritabler Top-Ten-Song. Mit „Vayamos Compañeros“ von 2007 festigten sie endgültig ihren Status als Hitlieferanten für sonnige Gemüter.

Gut beschäftigt als Studio- und Sessionmusiker

„Das erste Album haben wir in drei Wochen produziert; der Druck der Plattenfirma war riesengroß“, erinnert sich Decker. „Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen.“ Für „Energia“ nahmen sie sich eineinhalb Jahre Zeit, unterbrochen durch pandemiebedingte Pausen. Zwischendurch spielte Decker an der Seite seines Bruders, dem Fury-Bassisten Christian Decker, in der Produktion „Luft“ am Schauspiel Hannover. Ohnehin sind alle drei Marquess-Mitglieder gut beschäftigt als Studio- und Sessionmusiker. „Aber in diesem Jahr packte uns der Fluss, das letzte halbe Jahr war richtig intensiv.“

Das Albumcover: „Energia“ von Marquess. © Quelle: Handout: Energie

Als Vorabsingles wurden bereits „Vamos a Volar“ und „Bailando Sola“ veröffentlicht. Aber auch jeder andere Song des Albums hätte das Potenzial, ausgekoppelt zu werden – Marquess haben ihre Hitproduktion perfektioniert. Im Studio ist jetzt immer auch Nené Vásquez dabei, aus Venezuela stammender Percussionist, Grammy-Preisträger und Wahlhannoveraner. Als Muttersprachler hilft er auch bei den Texten mit. Auf zwei Songs ist er als Feature-Gast geführt.

Ab in die Sommersaison

Außerdem dabei: die aus Tel Aviv stammende und in Hannover lebende Singer-Songwriterin Noam Bar, die bei dem Lied „Palabras“ einen Rap beisteuert – ihr Schlagzeuger Tobias Reckfort gehört zur Livebesetzung von Marquess. „Sie klingt ganz anders als sonst“, findet Decker. „Die Sprache macht etwas mit einem.“

Entspannt ist das Album. Der ganz große Druck, Hits zu produzieren, ist weg. „Aber trotzdem“, so Decker, „ist eine Veröffentlichung für uns wichtig. So kann man sehen: Mögen die Leute die Sachen noch oder nicht?“

Jetzt geht es erst einmal auf Promotour in diverse Fernsehsendungen und dann in die so wichtigen Livekonzerte und Festivals. „Man könnte uns natürlich auch im Winter buchen, aber unsere Saison ist doch der Sommer“, sagt Decker amüsiert. „Dabei ist Musik doch überhaupt nicht temperaturabhängig.“

