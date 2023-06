﻿Hannoversche Ensembles spielen für die Erdbebenhilfe

Hannover. Um Spenden für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei zu sammeln, laden das Ensemble Megaphon und das Asambura Ensemble am Sonntag, 18. Juni, 18 Uhr, zu einer musikalischen Begegnung zwischen den Kulturen in die Galerie Herrenhausen ein. Sie gestalten ein Programm gemeinsam mit dem syrischen Sänger Ibrahim Keivo und dem deutsch-türkischen Schauspieler Tayfun Bademsoy.

Brückenbauer: Das Ensemble Megaphon. © Quelle: Ana Valdivia

Vor Ort präsentieren die Fotografen und Fotografinnen des Cameo Kollektiv eine Ausstellung. Der Erlös der Bilder geht ebenfalls an Hilfsprojekte im Katastrophengebiet. Der Eintritt läuft nach dem Prinzip „Pay what you can“ – Zahle, was du kannst. Oberbürgermeister Belit Onay unterstützt die gemeinsame Initiative von Kulturschaffenden und Vereinen aus Hannover zu dem syrisch-türkisch-deutschen Benefizkonzert.

