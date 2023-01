﻿Von „Mio, mein Mio“ zu Theodor Storm: Schauspieler Tom Scherer im Porträt

Er spielte den Mio im Familienstück „Mio, mein Mio“. Mit dem „Schimmelreiter“ nach der Novelle von Theodor Storm folgt gleich die nächste Hauptrolle. Tom Scherer, Neuling im hannoverschen Schauspielensemble, hat gut zu tun. Ein Porträt.

Hannover. Im Rückblick erscheint das alles ganz logisch: dass Tom Scherer am Schauspiel Hannover landete – dass er überhaupt auf der Bühne landete, da ihn doch seine Mutter schon als Kind mit ins Theater nahm. Dass seine erste Rolle hier die des Mio in „Mio, mein Mio“ war, bei Regisseur Florian Fiedler, bei dem er einst vorsprach, als der noch Intendant in Oberhausen war. Und dass er, der sein Handwerk an der Küste lernte, an der Hochschule für Musik und Theater Rostock, nun den Deichgrafen Hauke Haien in „Der Schimmelreiter“ spielt. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Schicksal ist immer mehr Fügung als Planung.