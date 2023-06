﻿Erben und Lego: GaF zeigt Bachelorarbeiten

Hannover. Es geht um Dürre und Lego. Die Wasserknappheit in der Sierra Nevada und den Pseudorealismus des dänischen Klötzchenimperiums. Passt nicht zusammen, thematisch jedenfalls, zeigt aber die Bandbreite im Fotostudiengang der Hochschule Hannover. Jedes Jahr um diese Zeit formt eine Schau der Bachelorarbeiten solche heterogenen Nachbarschaften in der Galerie für Fotografie (GaF) in der Südstädter Eisfabrik. Zwei Wochen lang sind die Arbeiten nun zu sehen, hinter jeder steckt eine Idee und viel Arbeit. Fotografie, so wie sie hier gelehrt wird, ist ein Reisejob.

„Alles ist vom Wasser abhängig“

Die Idee mit der Dürre kommt von Ricardo Wiesinger. Der Halbspanier hat sein Land von einer neuen Seite kennengelernt. Mit Wasserknappheit umzugehen, sei für die Menschen dort nichts Ungewöhnliches, doch dass der Gemüsekammer Europas, deren Gewächszelte eine Fläche von rund 45.000 Fußballfeldern bedecken, mittlerweile das aus den Bergen gespeiste Grundwasser ausgeht, wusste er nicht. So muss entsalztes Meerwasser in unfassbaren Mengen mit einem massiven CO2-Fußabdruck zugeführt werden. „Alles ist in der Region vom Wasser abhängig“, sagt der Fotograf, der mit der Arbeit „Im April tausend Regen“ einen emotionalen Zugang zum Thema gesucht hat und sich mit seinen Bildern nicht der technischen Seite dieses Notstands widmet, sondern den dort lebenden Menschen und was das mit ihnen macht.

Lego oder echt?

Was das Kultspielzeug Lego mit Kindern und Kindgebliebenen macht, wissen wir. Christian Platz hat sich in den Legoländern umgeschaut und stellt den Betrachter seiner Bilder auf die Probe: „Ist das Lego oder ist das echt?“ Die Pommes auf dem Teller? Der dreieckige Baum? Das glitzernde Haus? In seiner Serie verschwimmen die Grenzen, genau so ist es gedacht – nicht nur in eine Richtung: „Ich habe auch versucht, mich aus der Wirklichkeit der Lego-Welt zu nähern“, sagt Platz.

Fotograf Christian Platz fragt: Lego oder echt? © Quelle: Christian Platz

Insgesamt 13 Arbeiten hängen in der GaF, auch Videoarbeiten etwa über einen Wildtierökologen im Alpenvorland oder die Skateboard- und BMX-Szene sowie eine Buchdokumentation über die männlich geprägte Sicht auf die Gynäkologie sind dabei. Eine Porträtserie von Frederik Ferschke zeigt Menschen, die geerbt haben – und ganz unterschiedlich damit umgehen.

Bis zum 2. Juli, donnerstags bis sonntags 12 bis 18 Uhr. Vernissage: 21.Juni, 19 Uhr.

