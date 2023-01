﻿Jörg Nießen erzählt in der Region Hannover, was er als Notfallsanitäter erlebt

Seit mehr als 25 Jahren arbeitet er als Notfallsanitäter und Berufsfeuerwehrmann: Jörg Nießen (47) schreibt über seine Erlebnisse mittlerweile Bücher – mit großem Erfolg. Uns hat der Rheinländer vor seiner Lesung am 19. Januar bei der Ortsfeuerwehr in Wennigsen (Region Hannover) erzählt, was er von Attacken auf Einsatzkräfte denkt und was er im Alltag erlebt.

Feuerwehrmann und Notfallsanitäter: Während seiner Einsätze erlebt Jörg Nießen skurrile Geschichten – einige davon landen in seinen Büchern.

Herr Nießen, man will als Feuerwehrmann Leben retten und weiß, dass im Zweifel nach dem eigenen getrachtet wird. Wie gerne gehen Sie noch zur Arbeit?

Sehr gerne, nach wie vor. Meldungen wie die über Übergriffe bei Silvestereinsätzen sind ein Teil davon und die Spitze des Eisbergs. Es ist aber nicht so, dass wir tagtäglich im Krankenhaus landen. Es gibt Übergriffe, ja. Das ist aber kein alleiniges Phänomen bei uns, sondern betrifft Polizisten, Politessen und andere, die Uniform tragen.

Heißt das, Leute fühlen sich von der Uniform provoziert, weil sie zum Staat gehört?

In diesen Tagen hört man viel von Staatsfeindlichkeit. Seinen Groll auf Menschen zu projizieren, die eine Uniform tragen, ist vielleicht ein Ausdruck davon. Ich weiß es nicht.

Jörg Nießen: „Jackie hat Hirn erbrochen – bleibt die jetzt doof?“ Eden, 224 Seiten, 14,95 Euro. © Quelle: Verlag

Was war anders, als Sie in den Beruf eingestiegen sind?

Als ich 1995 als Zivildienstleistender im Rettungsdienst angefangen habe, war die Welt noch eine andere. Wann es gekippt ist, kann ich nicht sagen. Ich denke, es war ein schleichender Prozess. Jedenfalls musste ich mir damals, wenn ich in meiner roten Hose aus dem Einsatzfahrzeug gestiegen bin, keine Sorgen machen, angegriffen zu werden. Auch nicht, wenn wir zu einer Schlägerei gekommen sind, bei der die Jungs und Mädels noch nicht fertig waren. Darauf kann ich mich heute nicht mehr verlassen. Es scheint, als seien Geduld und Toleranz in der Gesellschaft abhandengekommen.

Wie meinen Sie das?

Naja, es kommt vor, dass wir Leben retten und dann angezeigt werden. Weil bei der Wiederbelebung zwei oder drei Rippen gebrochen sind. Bei einem Patienten war die Tochter Ärztin, der Sohn hat im 8. Semester Jura studiert – da dachten sie offenbar, daraus könnte man ja was machen. Heute gehört es auch dazu, dass ich den Rettungswagen nach einem Einsatz verbeult wiederfinde. Ich bin da reingewachsen, kann mit solchen Dingen umgehen. Ich kenne Kollegen, die können das nicht.

Jörg Nießen *27. Juni 1975 im Kreis Herzberg. Nach der Schule absolviert er seinen Zivildienst im Rettungsdienst, macht danach im Jahr 1997 eine Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr. Er arbeitet als Feuerwehrmann und Notfallsanitäter in Köln. Bis heute hat Nießen mehrere Bücher verfasst – unter anderem „Schauen Sie sich mal diese Sauerei an“, „Die Sauerei geht weiter ...“ sowie „Rettungsgasse ist kein Straßenname“. Durch den Erfolg ist er auch in TV-Talkshows zu Gast, unter anderem in der von Markus Lanz (53). Mit seiner Lebensgefährtin, einer Katze und dem Dalmatiner Balu (12) lebt er bei Erkelenz.

Und was treibt Sie an, dabeizubleiben?

Mal abgesehen davon, dass ich nichts anderes gelernt habe und mein Geld verdienen muss, macht mit der Beruf Spaß. Kein Tag ist wie der andere. Mal habe ich es mit einer Patientenverlegung von Köln nach Karlsruhe zu tun, den anderen Tag fahre ich Einsätze in der City, kümmere mich und schwere Herzinfarkte. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich in der sehr luxuriösen Position bin, noch etwas anderes machen zu können.

Weil Sie auch in der Berufsfeuerwehr sind?

Richtig, da bin ich nicht jeden Tag dem Rettungsdienst ausgesetzt, sondern kann mich im Brandschutz auch technisch ausleben. Zudem ist Feuerwehr immer noch wie Familie: Wir kochen, leben und schlafen zusammen. Wenn ich zur Arbeit fahre, treffe ich viele Freunde.

Freizeit mit Hund: Die genießt Jörg Nießen mit seinem Dalmatiner Balu. © Quelle: Facebook/Jörg Nießen

Im Alltag passieren Ihnen aber auch lustige Sachen, oder?

Oh ja. Ich treffe viele charmante Menschen, die mich schon während des Einsatzes und danach zum Lachen bringen. Ich denke mir oft, wenn du das erzählst, glaubt dir das doch keiner! Dass so etwas passiert und ich live dabei bin. Großes Glück ist auch, in so viele Abgründe reingucken zu können, ohne selbst reinzufallen.

Wie kam es dazu, dass Sie angefangen haben, Bücher zu schreiben?

Weil die Frau an meiner Seite irgendwann gesagt hat, ich kann den ganzen Scheiß nicht mehr hören, schreib es auf! Dass daraus mal Bücher werden, konnte ich nicht ahnen (lacht).

Pillen in Rentnern, Billardkugeln in Körperöffnungen

Was für Geschichten sind denn das?

Ganz unterschiedliche. Da gab es dieses Rentnerpaar, das irgendwelche Pillen genommen und es dann mit der Angst zu tun bekommen hat. Ich sollte über Nacht dableiben – „und der Hund muss auch nochmal raus“, haben sie gemeint. Und dann gab es diesen Herrn, der Billardkugeln in Körperöffnungen hatte, wo sie definitiv nicht reingehören. Er sagte: „Die 3 und 4 habe ich, aber die 1 und 2 wollen einfach nicht raus.“

Wie oft wählen Leute eigentlich unnötig den Notruf?

Man muss unterscheiden zwischen Anrufen und Einsätzen, die wirklich gefahren werden. In Köln haben wir jährlich mehr als eine Million Anrufer, haben im Jahr um die 140.000 Einsätze. Ich würde schätzen, dass 10 Prozent lebensrettende Einsätze sind und es bei weiteren 10 Prozent auf jeden Fall ergeben hat, dass wir zurecht gerufen worden sind. Danach wird es langsam schwierig mit der Notwendigkeit.

Wiederholungstäter: Wie im Jahr 2019 auch schon, liest Jörg Nießen erneut bei der Ortsfeuerwehr Wennigsen – aus seinem neuen Buch. © Quelle: Stephan Hartung

Warum rufen Menschen denn an?

Weil der Magen seit drei Tagen etwas ziept oder sie keinen Hausarzt haben. Oder ich nenne mal das Beispiel Wasserschaden. Wir kommen an und Teile der Wohnung stehen bereits unter Wasser, weil die Armatur aus der Dusche gerissen ist und das Wasser munter raussprudelt. Das erste, wonach ich schaue, ist der Haupthahn. Was soll ich sagen? Viele wissen gar nicht, dass sie einen haben. Sie gucken einen dann nur mit großen Augen an, die größer sind als von Samson aus der „Sesamstraße“.

Ärgern Sie sich, wenn Sie in der Leitstelle sitzen und eine Seniorin die Uhrzeit wissen will?

Natürlich könnte ich sie anblaffen und einen Vortrag darüber halten, dass sie jetzt die Leitung für womöglich wichtige Anrufe blockiert. In der Zeit habe ich aber dreimal „20.45 Uhr“ gesagt und schon wieder aufgelegt.

Jörg Nießen liest am 19. Januar um 19.30 Uhr bei der Ortsfeuerwehr in Wennigsen (An der Feuerwache 3). Der Eintritt kostet 8 Euro.