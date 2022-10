﻿Erst Pandemie, jetzt Inflation und Sparpaket: Wie geht es den Stadtteiltreffs in Hannover?

Die Stadtteilzentren in Hannover rutschen von einer Krise in die nächste – dabei ist ihre Arbeit derzeit wichtiger denn je. Zu Besuch in Hainholz, Vahrenheide, Vahrenwald und dem Sahlkamp.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket