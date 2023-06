﻿Starke Stimmen im Theater am Aegi – und ein erster Preis für Hannover

Hannover. Ein Geburtstagskonzert, gesungen vom Voktett Hannover: Das, wovon mancher Liebhaber der A-cappella-Musik träumen mag, hat sich die Sparkasse Hannover zum Jubiläum gegönnt. Das Kreditinstitut wird in diesem Jahr 200 Jahre alt und hat das unter anderem mit einem Chorkonzert gefeiert. Zu dem Event, das als Sonderkonzert im Rahmen des Deutschen Chorwettbewerbs 2023 stattfand, waren Sparkassenkunden ins Theater am Aegi eingeladen. Es gab Sekt und Häppchen für alle und dann Musik von gleich drei Vokalensembles aus der Region.

Ausgezeichnetes Voktett Hannover

Auf dem Punkt: Der Johannes-Brahms-Chor Hannover. © Quelle: Katrin Kutter

Der Johannes-Brahms-Chor Hannover sang unter der Leitung von Jan Philipp Krome Motetten von Anton Bruckner. Man hört dem Chor den recht hohen Altersdurchschnitt an, aber die Einsätze unter Kromes präzisem Dirigat kamen beeindruckend auf den Punkt. Der Quilisma Jugendchor aus Springe, seit zwei Jahren in den Händen von Tammo Azam, überzeugte das Publikum mit auswendig vorgetragenen Stücken auf Farsi, Französisch und Englisch von seiner stilistischen Vielseitigkeit.

Vielseitig: Der Quilisma Jugendchor Springe. © Quelle: Katrin Kutter

Den zweiten Konzertteil gestaltete das Voktett Hannover mit Werken von der neuen CD „Meesterwerken“: 40 Minuten Vokalmusik aus den Niederlanden, komponiert zwischen Renaissance und Gegenwart, vorgetragen mit perfekter Intonation, lebendigem Ausdruck und einem trotz der schwierigen Raumakustik sehr ausbalancierten Ensembleklang. Die acht Sängerinnen und Sänger stellten unter Beweis, dass sie zu Recht mehrfach ausgezeichnet worden sind, unter anderem als Gewinner des Deutschen Chorwettbewerbs 2018 in der Kategorie Vokalensemble.

Erster Gewinner: Vivid Voices

In Hannover ist derweil die erste Runde des aktuellen Deutschen Chorwettbewerbs zu Ende gegangen. Zu den Gewinnern (in der Kategorie Chöre von Musikhochschulen) gehört das hannoversche Ensemble Vivid Voices, das unter Leitung von Claudia Burghard die sehr gute Bewertung von 23,4 Punkten erzielte.

Preisgekrönt beim Deutschen Chorwettbewerb in Hannover: Vivid Voices. © Quelle: Stefan Arndt

Die beiden weiteren hannoverschen Teilnehmer – die Männerstimmen des Knabenchors und die Hannover Jazz Singers – sind erst in der zweiten Hälfte des Wettbewerbs gefragt, der am Mittwoch, 7. Juni, 20 Uhr, mit einem zweiten Eröffnungskonzert in der St.-Martinskirche in Linden startet. Das Programm gestalten der Knabenchor Hannover und der Jugendkonzertchor der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund.

Das öffentliche Wertungssingen findet am Donnerstag ab 12.30 Uhr im Schauspielhaus, in der Galerie Herrenhausen, im Theater am Aegi und im Pavillon sowie am Freitag, 9. Juni, ab 12.30 Uhr im Aegi statt. Der Eintritt zu diesen Auftritten ist kostenfrei. Weitere Konzerte sind am Donnerstag und Freitag im Aegi sowie das Preisträgerkonzert am Sonnabend im Kuppelsaal.

