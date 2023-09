﻿Erstes (post-)migrantisches Literaturfestival startet in Hannover

Hannover. „Für mich war das Schreiben ein Protest“, sagt Kadir Özdemir, Künstler und Kurator des ersten (post-)migrantischen Literaturfestivals Hannovers. Er kam mit zwölf Jahren aus der Türkei nach Deutschland. Plötzlich sei hier seine Sprache nichts mehr wert gewesen, erzählt er. Also wendete Özdemir sich dem Schreiben zu. Was er sprechend nicht ausdrücken konnte, schrieb er in sein Tagebuch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzwischen inszeniert Özdemir zudem Performances und engagiert sich im Bereich der politischen Bildung. Er ist Teil des „Postmig Writers Collective“, einer Gruppe von Schreibenden mit (post-)migrantischer Biografie aus Hannover. Gemeinsam veranstalten sie in diesem Jahr das Festival „Collecting Dreams“, das vom 8. bis 10. September in Hainholz stattfindet.

Spiegel-Bestsellerautorin liest

Die Veranstaltenden möchten Menschen mit Migrationserbe, Musliminnen und Muslime sowie jüdische Menschen aus Hannover auf ihrer Bühne zu Wort kommen lassen. Unter dem Motto „Your story matters to all of us“ (deine Geschichte bedeutet uns allen etwas) präsentieren die Mitwirkenden Performances, Lesungen, Poetry-Slams, biografische Erzählkunst und Workshops. Unter anderem liest Spiegel-Bestsellerautorin Kübra Gümüşay („Sprache & Sein“) am Freitag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem möchte das Team mit seinem Festival eine Plattform für alle Schreibenden der Stadt bieten. Es versteht das Publikum als Mitwirkende und möchte es als solche in die Programmgestaltung integrieren. Es werde eine offene Erzählbühne geben, auf der man seine eigenen Geschichten teilen könne, sagt Kurator Özdemir. Denn Fuß zu fassen im Literaturbetrieb sei besonders für Menschen mit Migrationserbe schwer.

Lesen Sie auch

Die Stadt biete diesen nach wie vor zu wenig öffentliche Räume, sagt Özdemir. Das Festival wolle diese Menschen würdigen und zeigen, dass es sie gibt, dass sie kreativ sind und etwas zu sagen haben. Das Team hofft, dass daraus Austausch und Vernetzung entstehen. „Wir wollen ein Ort der Begegnung sein.“

Das Festival findet in den Räumen des gemeinnützigen Vereins „Unter einem Dach“ in der Voltmerstraße 41 statt. Tickets gibt es unter collectingdreamsfestival.de. Zusätzlich wird es eine Abendkasse geben. Das Programm startet am 8. September um 17 Uhr. Vorab können Interessierte an einem Webtalk mit der mexikanischen Künstlerin Silvia Elenes teilnehmen. Dieser findet am 6. September digital um 21 Uhr statt.

HAZ