﻿Klare Akzente: Neustart für die Konzertreihe Wiener Klassik in Hannover

Hannover. Mehr als 30 Jahre lang hat der Dirigent Heribert Beissel die von ihm gegründete Konzertreihe „Wiener Klassik“ mit der Klassischen Philharmonie Bonn organisiert, die auch ein Abopublikum in Hannover hat: Alljährlich gibt es vier Konzerte im Großen Sendesaal. Nachdem Beissel 2021 im Alter von 88 Jahren gestorben ist, hat die albanische Geigerin Ervis Gega die künstlerische Leitung der Konzerte übernommen.

Mit Gega ändert sich manches an der traditionellen Reihe: Unter anderem stehen nicht länger allein Werke aus der titelgebenden Epoche im Zentrum der Programme. Die neue Saison, die in Hannover am 1. Oktober beginnt, startet zwar noch mit einem Konzert unter dem Motto „Beethoven pur“ – im Laufe des Jahres gibt es aber auch einige romantische Stücke und sogar ein zeitgenössisches Werk: das Violinkonzert „Tipping Points“ der britischen Komponistin Rachel Portman.

Komponistin mit Filmmusik-Oscar

Portman ist vor allem für ihre Filmmusiken etwa zu „Gottes Werk und Teufels Beitrag“ und „Chocolat“ bekannt und die bislang einzige Frau, die in dieser Disziplin einen Oscar (für „Jane Austens Emma“) gewonnen hat. Ihr Violinkonzert ist ein Auftragswerk des Beethovensfestes Bonn. Die Uraufführung in diesem Jahr hat der Geiger Niklas Liepe gespielt, der damit auch am 3. März 2024 nach Hannover kommen wird.

Solist beim Violinkonzert von Rachel Portman am 3. März 2024 im Großen Sendesaal: Der Geiger Niklas Liepe. © Quelle: Kaupo Kikkas

Das Stück steht für weitere Linien, die Gega durch das Programm der Wiener-Klassik-Reihe gezogen hat. Unter anderem möchte sie mehr Werke von Komponistinnen spielen: Die Sinfonie von Marianna von Martines, einer Zeitgenossin Mozarts, wird aber nicht in Hannover zu hören sein. Das Orchester macht in insgesamt zwölf Städten Station – im Funkhaus gibt es pro Saison nur vier statt der andernorts üblichen sechs Konzerte.

Portmans „Tipping Points“ ist zudem ein Stück über die Klimakrise und steht für die künstlerische Leiterin auch dafür, dass es in der Reihe auch um außermusikalische inhaltliche Perspektiven gehen soll. Zudem fühlt sich Gega, die als Professorin an der Universität Mainz lehrt, dem Nachwuchs verpflichtet. So gibt es nach Beissels Tod keinen festen Dirigenten mehr – diese Aufgabe teilen sich nun junge Orchesterleiter und -leiterinnen. Und auch das Orchester besteht überwiegend aus Musikerinnen und Musikern, die sich noch in der Ausbildung befinden.

