﻿Lob für die Kostüme: In der Kritikerumfrage von „Theater heute“ gibt es einige Erwähnungen für Hannover

Berlin. Hannover kommt auch vor. Leider aber mit vielen Nennungen in der Kategorie, in der sich Theater eigentlich nicht gern genannt sehen. Bei der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift „Theater heute“, deren Jahrbuch jetzt erscheint, erwähnen vier Theaterkritiker Hannover in der Kategorie „Ärgerlichste Erfahrung des Jahres“ – bei allen Nennungen geht es um die Hundekotattacke des Choreografen Marco Goecke auf die Tanzkritikerin Wiebke Hüster, die im Opernhaus stattgefunden hat. Die Umfrage richtete sich vor allem an Kritikerinnen und Kritiker, die sich mit Schauspielproduktionen befassen.

Lob für die Kostüme: Das Schauspiel Hannover wurde in der Kritikerumfrage genannt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Kritikerumfrage, in der sich die „Höhepunkte der Saison“ herauskristallisieren sollen, geht es immer auch um die „Gesamtleistung eines Theaters“, um Nachwuchskünstler, die beste Inszenierung, das beste Bühnenbild und um die besten Schauspielerinnen und Schauspieler der vergangenen Saison. Am Schauspiel Hannover gefielen zwei Kritikern besonders die Kostüme. Einer lobte die Kostüme von Moran Sanderovich in „Wir sind nach dem Sturm“ von Kevin Rittberger, ein anderer die, die in „Yaras Hochzeit“, einer Koproduktion des Staatstheaters Hannover mit dem „NITE Groningen“, zu sehen waren.

Gelobt wurde auch die Schauspielerin Amelle Schwerk für ihre Darstellung der Titelfigur in Henrik Ibsens „Peer Gynt“ am Schauspiel Hannover. Ansonsten taucht keine weitere Schauspielerin, kein weiterer Schauspieler, keine Regisseurin, kein Regisseur aus Hannover in der Bewertung des Theaterjahres durch die 46 befragten Kritikerinnen und Kritiker auf. Die kürten das Deutsche Theater Berlin, das von Ulrich Khuon geleitet wird, zum „Theater des Jahres“. Das Staatsschauspiel Dresden kam auf den zweiten, das Maxim Gorki Theater in Berlin auf den dritten Platz.

Für „eine Philosophie des Weniger“: Sonja Anders, Intendantin des Schauspiels Hannover. © Quelle: Katrin Kutter

Das große Thema des Jahrbuchs der Theaterzeitschrift ist die ökologische Katastrophe. „Überfluss war gestern. Wenn wir wollen, dass unsere Welt lebenswert bleibt, wird in Zukunft vieles knapper werden: Ressourcen, lieb gewordene Routinen, Wohlstandserwartungen. Unsere Konsum- und Wachstumsgesellschaft steht grundsätzlich infrage. Wie damit umgehen?“ heißt es im Editorial – mit dem auch ein Betrag von Hannovers Schauspielintendantin Sonja Anders angekündigt wird. Die versucht eine Antwort auf die von der Redaktion gestellte Frage „Worauf können Sie verzichten?“ zu finden. Sie nennt die verschiedenen Sparbemühungen in ihrem Haus („Gegenüber 2007 haben wir unseren Stromverbrauch um über 50 Prozent reduziert“), sagt, dass sie „jederzeit gerne“ die Aktionen der „Letzten Generation“ verteidigen würde, und plädiert dann mit dem Schriftsteller John von Düffel dafür, sich „generell einer Philosophie des Weniger zuzuwenden“.

Wie das im Theater aussehen könnte? Dazu schreibt sie: „Im Theater werden wir neben einer Praxis der Nachhaltigkeit in Produktion, Schlagzahl und Sozialem auch unsere Erzählungen überprüfen müssen. Vielleicht ist der Verzicht auf so manche überflüssige Geschichte überhaupt der sinnvollste Beitrag, um etwas für eine bessere Zukunft zu tun“.

