﻿Unbesorgte Bürger: Broilers spielen vor 20.000 Menschen auf der Expo-Plaza

Hannover. Das Lied geht eigentlich an die geliebte Heimatstadt. Aber selten passt es so gut wie hier und heute auf Hannovers Expo-Plaza. „Trag mich zurück zu dir, bringt mich zum Beton“, singen die Broilers, singt Frontmann Sammy Amara, singen auch 20.000 Besucherinnen und Besucher. „Leg mich auf den Asphalt, den Boden, von dem ich komm.“ Graue Wolken ziehen über Planet M und Deutschen Pavillon, Relikte einer Zukunft der Vergangenheit, mit „Zurück zum Beton“ startet das Konzert, und das Pflaster wird zum Tanzboden.

Hannover ist die letzte Station der Erfolgstournee zum Nummer-eins-Album „Puro Amor“. 250.000 wollten in ihrem Rahmen die Broilers sehen; dazu kamen Festivalauftritte von Wacken bis zu Rock am Ring und Rock im Park. Die einstige Schülerband, vor bald 30 Jahren von Amara und Schlagzeuger Andi Brügge gegründet, ist weit gekommen, der Frieden mit dem pubertären Bandnamen längst geschlossen. Oi-Punk halt, mit dem Herzen auf dem linken Fleck und irgendwo einem „oi“ darin, ganz pointiert.

Für die unbesorgten Bürger

Mutmachlieder sind die Geschichten aus dem Broilers-Wald. Die „Diktatur der Lerchen“ haben wir drei Jahre gehabt. „Die beste aller Zeiten“ ist immer jetzt. Und wenn alles nichts hilft: „Trink mich doch schön“. Gegen Vereinzelung und Verschwurbelung hilft immer noch ein gepflegter Exzess, und das Düsseldorfer Quintett liefert den Soundtrack dazu, nicht nur für eine breite Gesellschaft, auch für die Breite der Gesellschaft. Das Publikum auf der Plaza ist bunt gemischt, etliche Generationen sind vertreten, ein Fest für die ganze Familie. „Niemand wird zurückgelassen“ ist denn auch das Motto der Tour und meint im gleichnamigen Song alle „unbesorgten Bürger“.

Unbesorgte Bürger: Blick ins Publikum der Broilers. © Quelle: Christian Behrens

Nazis aber müssen draußen bleiben, und, so Amara, „die AfD ist eine katastrophale Scheiß-Partei!“ Um dann in „Alice und Sarah“, seinem Lied an die AfD-Fraktionsvorsitzende und ihre Frau, sanftere Töne anzustimmen: Sie sollten doch mal darüber nachdenken, was denn mit Paaren wie ihnen geschehen würde, käme ihre Partei an die Macht. Hinter Punkrock mit Gebläse verbirgt sich viel Humanismus.

Sehr fidel: Broilers-Bassistin Ines Maybaum © Quelle: Christian Behrens

Ein erstaunlicher Kerl ist dieser Sammy Amara, ein Kraftpaket mit Knabenlächeln. Ein ganzes Leben erzählen die Bilder auf seiner Haut, und dank extensivem Muckitraining ist darauf viel Platz. Und doch ist da immer noch ein Extradreh – und eine Drehung. Amara, Gitarrist Ronald Hübner und Bassistin Ines Maybaum sind echte Brummkreisel, permanent unterwegs. Das Tempo ist hoch, die Musik hart, aber herzlich. Und dank Bläsersektion ist auch ganz viel Schwung und Schmiss dabei - und ein Stück weit Absolution.

Blutroter Hintergrund: Ron Hübner (vorn) und Keyboarder Christian „Chris“ Kubczak. © Quelle: Christian Behrens

Alles Liebe – „Puro Amor“

Schon die Vorband Sondaschule hatte das Publikum mitgenommen mit „Gute Zeiten“ auf eine Reise „einmal Hoffnung und zurück“. Mit Skapunk ging’s von Mülheim an der Ruhr ins geliebte „Amsterdam (dam, dam)“ und nach „Beverly Hills“, und kaum ein Refrain lässt sich so befreit mitsingen wie „Ich bin dumm, aber glücklich“. Warum um die Ecke denken? Lieber alle Lampen an.

Und alles Liebe, „Puro Amor“. „Meine Sache“ dient der Abgrenzung, „Nur nach vorne gehen“ ist die Devise. Gut zwei Dutzend Lieder spielen sie, zwei Zugabenblöcke und ganz zum Schluss „Blume“. Am Himmel erblühen die Feuerwerkskörper, unten, auf dem Asphalt, strahlen die Gesichter. „Es geht nur gemeinsam“, ruft Amara in die Publikumschöre. Wohl wahr.

