﻿Fährmannsfest: 3000 kommen zur Eröffnung der Geburtstagsausgabe

Hannover. Hier der aktuelle Schlammbericht vom Fährmannsfest: Die Sonne scheint, jedenfalls manchmal, ansonsten ist es trocken, aber der Boden ist nass. Kritisch ist es vor der Musikbühne, wo die Menschen tanzen. Der Biergarten weiter oben ist recht aufgewühlt. Aber was macht schon ein wenig Schlamm, wenn Geburtstag ist? „Ey, Fährmannsfest, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, zum 40.“, sind dann auch die ersten Worte von Finder, der das Festival eröffnet. Zwar steht er allein auf der Bühne, mal an der E-Gitarre, mal am Keyboard, hat aber diverse Gerätschaften dabei, die ihn zu einer ausgewachsenen Indie-Band ergänzen. Die paar Menschen, die sich zur Eröffnung vor der Bühne eingefunden, tanzen.

Das Lumpenpack © Quelle: Nancy Heusel

Getanzt wird auch bei der zweiten Band, Das Lumpenpack, zur der schon bedeutend mehr Menschen vor der Bühne stehen. Zum dritten Song, „Ich habs immer noch drauf“, inszeniert die Band – die einmal ein aus einem Poetry Slam hervorgegangenes Duo war – eine Wall of Death. Dann kommt ein Circle Pit. Dann soll das erstaunlich textsichere Publikum einen Song zunächst a cappella singen, die Band steigt irgendwo in der Mitte ein und schließlich soll noch gehüpft werden. Alle Register der Publikumsinteraktion also. Das wirkt: Das Lumpenpack als zweite Band veranstaltet Irgendwie-so-Rock mit flachen Pointen als Gute-Laune-Musik. Das könnte die Songs wie „Pädagogen“ oder „Hauch mich mal an“ auch ohne Band singen. Und der Boden vor der Bühne wird durch die Mitmachnummern der Truppe in Mitleidenschaft gezogen, aber: Was macht schon ein wenig Schlamm, wenn Geburtstag ist?

Schlammtanzen vor der Bühne. © Quelle: Nancy Heusel

Die Schlammisierung schreitet voran

Als Thees Uhlmann und Band mit ihrem Set beginnen, hat sich in der Mitte vor der Bühne schon ein nasses Erdloch gebildet. Die Schlammisierung schreitet voran, während Uhlmann das Publikum mit den Worten „Alles klar, Chaostage 2023?“ begrüßt. Uhlmanns Programm ist das Gegenteil von dem des Lumpenpack: „Ihr müsst euch nicht hinsetzen, ihr müsst nicht springen, ihr reicht, wie ihr seid“, sagt er, erzählt ein, zwei Hannover-Anekdoten und zieht – nur kurz – über Braunschweig her. Uhlmann zelebriert seine Joe-Cocker-artige Awkwardness und kennt vor allem sein Publikum. Das Schlammloch vor der Bühne füllt sich zusehends mit Menschen während „Danke für die Angst“ und dem Tomte-Song „Ich sang die ganze Zeit von dir“. Vor allem aber strömen die Menschen während Uhlmanns Song „Hannover“ vor die Bühne, für den er als Begleitung die Band Fury in the Slaughterhouse auf die Bühne holt – an Gitarre, Schellenkranz und zum Klatschen. Und während das Boot „ZuKunst“ über die Ihme zuckelt, ziehen in Uhlmanns Song die Lachse zum Laichen und Sterben den Fluss hinauf.

Thees Uhlmann singt bei seinem Auftritt auch den Song „Hannover“ © Quelle: Nancy Heusel

Irgendwie Wienerisch, irgendwie morbide

Die österreichische Band Wanda beschließt den ersten Tag des Fährmannsfestes. Gut 3000 Menschen haben sich mittlerweile auf der Fährmannsinsel eingefunden. Die Band marschiert zu Edith Piafs „Je ne regrette rien“ ein, der erste Song ist, in Michael Marco Fitzthums Reibeisenstimme „Bolonga“. Aber es wird ernst: „Wir sind verloren“ ist der zweite Song. Aber immerhin wirft er Bierdosen ins Publikum und singt mit ihm. Irgendwie wienerisch, irgendwie morbide, irgendwie ernst, irgendwie ironisch, irgendwie nett, irgendwie rockig, irgendwie irgendwie. Aber das Schlammloch mittig vor der Bühne ist mit mitwippenden Menschen gefüllt. Denn: Was macht schon ein wenig Schlamm, wenn Geburtstag ist?

Wanda aus Österreich steht für lässigen Rock mit besonderem Schmäh. © Quelle: Nancy Heusel

Und mit Finder und Das Lumpenpack leistet sich das Fährmannsfest zum Einstieg in den 40. Geburtstag jedenfalls zwei feierwillige Kapellen, mit Thees Uhlmann und Wanda zwei sehr hochkarätige. Die Latte für den 80. liegt jedenfalls hoch. 2063 dann. Aber erst mal sind ja noch zwei Tage 40.

