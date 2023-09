﻿„Fantasia“: Igor Levit spielt Gipfelwerke von Bach, Liszt und Busoni

Hannover. Wie Plattencover doch täuschen können, Krawatte, blütenweißes Hemd und dann noch ein Wolljäckchen drüber, aber von gemütlicher Bürgerlichkeit ist bei Igor Levits neuem Doppelalbum erwartbar wenig zu spüren. „Fantasia“ (erschienen bei Sony Classics) heißt es schlicht und ist wieder eins seiner Hörabenteuer, die vom Pianisten alles und vom Zuhörer so einiges abverlangen.

Diesmal geht es durch Jahrhunderte, vom reifen Bach über Busoni bis in die klingende Moderne eines Alban Berg. Namensgeber des Doppel-Albums ist Busonis Opus Magnum, an das sich nur wenige wagen, die mächtige „Fantasia contrappuntistica“. Das ist eine magische Reise durch ein nie da gewesenes polyphones Labyrinth – mit einem düster-schwebenden Eröffnungschoral, der fast nach Filmmusik klingt.

Levit packt den Stier an den Hörnern

Levits transparente Interpretation überwältigt auch durch ihre pure und üppige Klanglichkeit, ist schon beim ersten Anhören fesselnd und musikalische Meditationsübung über den Bach-Choral „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ – eine Entgrenzung, der man sich wieder und wieder stellen sollte.

„Wie kann ich als Interpret glauben, die schwarzen Punkte seien schon das letzte Wort?“: Igor Levit. © Quelle: Felix Broede

Man muss über die Noten hinaus, das ist die Botschaft, wie auch bei der zweiten Fantasia des Albums, der Chromatischen von Bach: „Wie kann ich da als Interpret glauben, diese schwarzen Punkte seien schon das letzte Wort? Ab dem ersten Ton reagiert man auf das, was gegeben ist“, sagt Levit. „Das ist wie der Aufschlag beim Tennis, so hat das Fred Hersch einmal gesagt. Man packt den Stier bei den Hörnern und legt los, mit hundert Sachen.“

Aufgenommen ist das alles von Toningenieur Andreas Neubronner, der alle akustischen Vorteile des hannoverschen Leibnizsaales (hier wurde im Februar und April aufgenommen) eingefangen hat – einschließlich der sich im Raum entfaltenden abenteuerlichen Dynamik, die Igor Levit in der Busoni-Fantasia und dann noch in der h-Moll-Sonate von Liszt entfesselt. Er entwickelt das Stück erstaunlich ruhig und überlegen, verzichtet auf leeres Virtuosengebolze und lässt in den vollgriffigen Passagen keine Grenzen erkennen.

Am 18. Februar 2024 spielt Igor Levit mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester und Alan Gilbert das dritte Klavierkonzert von Béla Bartók. Tickets ab 38,50 Euro gibt es bei Pro Musica unter Telefon (05 11) 3 53 06 65.

