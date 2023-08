Feine Sahne Fischfilet eröffnen Wintertour in Hannover

Hannover. „Digger“, hatte Monchi, Frontmann der Punkband Feine Sahne Fischfilet, im Interview zum aktuellen Album „Alles glänzt“ gesagt, „wir haben Bock, Bock, Bock, Konzerte zu spielen! Da wird garantiert noch einiges in den nächsten zwölf Monaten kommen.“ Das war im Mai. Hannover fehlte auf der damals anstehenden Tour. Jetzt kommt tatsächlich noch etwas: eine Wintertour der Politpunks. Und die erste Station ist am 7. Dezember die Swiss-Life-Hall in Hannover.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Weil’s jeden Tag brennt“ ist das Motto der Tour. Feine Sahne Fischfilet positionieren sich wie kaum eine andere deutsche Band als antifaschistisch. Die Rostocker spielen gerne auch in Gebieten, die fest in der Hand von Neonazis sind. Der Schauspieler Charly Hübner setzte ihnen und vor allem ihrem Frontmann Monchi (bürgerlich: Jan Gorkow) mit der Kinodokumentation „Wildes Herz“ ein Denkmal.

Feine Sahne Fischfilet haben im Sommer auf etlichen Open-Air-Konzerten und Festivals gespielt. Auch ein Auftritt in der ARD-Sendung „Inas Nacht“ war dabei. Jetzt noch die Wintertour. Oder, wie es die Band in den sozialen Medien ausdrückt: „Wir freuen uns auf jede einzelne Stadt, auf jeden einzelnen Abriss.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das Konzert von Feine Sahne Fischfilet am 7. Dezember 2023 in der Swiss-Life-Hall beginnt um 20 Uhr (Einlass 18 Uhr). Karten (48,75 inklusive Gebühren) gibt es ab 25. August in den HAZ-/NP-Ticketshops.

HAZ