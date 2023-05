﻿Feine Sahne Fischfilet: „Ohne die Pause würde es die Band nicht mehr geben“

Hannover. Alles glänzt? Von wegen. Die Anfeindungen von Rechts gewohnte Punkband Feine Sahne Fischfilet hat eine Pause eingelegt. Sänger Jan Gorkow – besser bekannt als Monchi – hat radikal abgenommen und darüber ein Buch geschrieben. Während der Lesetour wurden anonyme Vorwürfe sexueller Übergriffe laut, die inzwischen von der Staatsanwaltschaft als Verleumdung eingestuft werden. Ein Interview mit Monchi und Bassist Kai Irrgang.

Auf „Alles glänzt“ gibt es Lieder wie „Gib mir mehr“ und „Angst zu erfrieren“, die tief in die Seele ihres Sängers blicken lassen. Muss ich mir Sorgen machen?

Jan „Monchi“ Gorkow: Eigentlich geht es ganz gut. Endlich geht es los. Ich habe richtig krass Lust darauf, mit der Band live zu spielen. Das ist etwas, was ich vor zwei, drei Jahren nicht hätte sagen können. Wir sind eine Band und keine Studentengruppe, die schlaue Texte schreibt; wir wollen raus und Konzerte spielen. Endlich wieder mit Leuten in Berührung kommen und nicht mehr über Bildschirme zu kommunizieren – das ist etwas, worauf ich mich extrem freue, gerade mit dieser neuen Platte. Und auch wenn da krasse Lieder drauf sind: Da ist von hart bis herzlich wieder alles dabei. Wir haben keinen Bock auf Weltuntergangsstimmung, aber auch nicht darauf zu behaupten, dass alles gut ist.

Trotzdem heißt das Album nun „Alles glänzt“ – mit welchen Hintergedanken?

Kai Irrgang: Da geht es um den Schein. Das gibt es einfach nicht, dass alles glänzt.

Monchi: Und das gilt gesamtgesellschaftlich genauso wie persönlich. Wer hätte zum Beispiel vor zehn Jahren gedacht, dass die AfD mal in so vielen Landtagen ist? Oder Corona oder dass der Krieg so nahe ist. Darum singe ich an einer Stelle auch: „Wie oft soll die Welt noch untergehen?“ Man fühlt sich so hilflos. Auf der anderen Seite fühle ich es einfach nicht, wenn alle plötzlich Klimaaktivisten sind. Nichts gegen Klimaaktivisten und Leute, die sich für gesellschaftlichen Fortschritt einsetzen, aber wenn auf einmal alle wissen, was richtig ist und was falsch und die Wahrheit für sich gepachtet haben, denke ich an Zeilen wie „Frage mich, was noch echt ist. Alles glänzt, dass mir schlecht ist.“

Das Album: „Alles glänzt“ Die ersten Töne des neuen Feine-Sahne-Fischfilet-Albums, und schon ist klar: Das ist nicht mehr der alte Jugendzentrums-Punkrock, mit dem man zwar Sympathiepunkte, aber keine Originalitätspreise gewinnen kann. Schon der Opener ist eine kraftvoll treibende Skapunk-Nummer, Sänger Monchi klingt beinahe so getrieben, wie der große Jörkk Mechenbier von Love A. „Diese eine Liebe“ erinnert an Kraftklub, „Gib mir mehr“ an die Killers. Zwölf Songs lang wird mal mehr, mal weniger heftig durchdekliniert, was in dem Genre so möglich ist. Mit viel Trotz und Wut, aber auch mit ungewohnter Introspektion: In den Songs „Gib mir mehr“ und „Angst zu erfrieren“ normalisiert Monchi, wie es ist, mit ständigen Anfeindungen zu leben. Selbstbewusst ist das. Und in „Tut mir leid“ beschreibt Bandneuling Hauke Segert, wie es ist, in einer Band zu spielen, die einen solchen Stellenwert hat. Den sie musikalisch noch nie so verdient hat, wie mit diesem Album. Gestärkt aus der Krise – so geht’s.

Und die persönliche Ebene?

Monchi: Naja. Als ich mein Buch geschrieben habe, ging es der Band eigentlich am geilsten, und bei mir war bei mir der totale Wahnsinn. Da waren die Morddrohungen richtig heftig. Da habe ich sechsfach XL getragen. Da war eben auch diese Ambivalenz: vieles, vor allem nach außen, ganz toll – aber innen… Und, klar, wir leben immer noch von der Musik. Das ist ein Privileg, das viele Bands nicht haben. Darum will ich mich nicht in Selbstbewusstsein verlieren. Aber auch da heißt es halt nicht, dass alles glänzt.

Haben Sie ein bandinternes Frühwarnsystem eingebaut dafür, wenn es einem mal nicht gut geht?

Irrgang: Wir reden auf jeden Fall so offen miteinander wie noch nie. Wir sprechen Ärger und Stress früher an. Gerade im letzten Jahr haben wir fünf so viel Vertrauen zueinander zurückgewonnen, das wir vorher ein wenig verloren hatten. Damit hat auch die Umbesetzung in der Band zu tun.

„Keine Lust auf irgendeine Kunstscheiße“

Das Album klingt auf jeden Fall, als würden Feine Sahne Fischfilet besser funktionieren denn je.

Monchi: Das hört sich jetzt mal richtig dumm an, aber: Wir sind halt gerade die geilsten Feine Sahne Fischfilet, die es je gab. Das ist einfach eine hammergeile Platte. Was daran liegt, dass wir uns noch nie so viel Zeit dafür genommen haben, dass wir noch nie so viel miteinander gequatscht haben. Jedes Lied ist ein persönliches Lied. Zu jeder Zeile gibt es eine Geschichte.

Irrgang: Wir haben es noch nie so durchgezogen, dass wir auf einer direkten zwischenmenschlichen Ebene bleiben.

Monchi: Zum Beispiel bei „Wenn wir uns sehen“. Da geht es um einen Freund, der am Abkacken ist, weil er seit sieben Jahren im Mittelmeer Leute vorm Ersaufen rettet. Ich saß mit ihm bei mir in Rostock, und er erzählte mir, dass er nicht mehr schlafen kann. Er kommt von diesen Bildern einfach nicht mehr runter. Vor ein paar Wochen habe ich ihm das Lied vorgespielt und gemerkt, dass es ihm Kraft gibt. Wenn man so etwas als Band schafft, ist das geil. Da habe ich auch keine Lust auf irgendwelche Kunstscheiße. Ich möchte einfach nur einem Freund sagen: „Ich hoffe, dass du wieder schlafen kannst.“

Feine Sahne Fischfilet hatten – noch vor Corona – sehr bewusst eine Bandpause eingelegt, um aus dem Dauerlauf herauszukommen. Hat es den Bandalltag beruhigt?

Irrgang: Wir haben vor allem – auch in der dann folgenden Zwangspause durch Corona – festgestellt, was diese Band nicht will. Die Umbesetzung zum Beispiel war dann wie ein Befreiungsschlag und hat Energien freigesetzt, als hätte man eine ganz neue Band gegründet.

Monchi: Ich glaube, ohne die Pause würde es diese Band nicht mehr geben. Und ich hätte wahrscheinlich 200 Kilo gewogen. Jetzt war dieses Album wie eine Tankstelle. Ich habe mich noch nie so sehr darauf gefreut, Konzerte zu spielen.

„Die Faschos bepissen sich doch vor Lachen“

Monchi, nun haben Sie sich im vergangenen Jahr auch mit anonymen Vorwürfen sexueller Übergriffigkeit auseinandersetzen müssen. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Monchi: Ich habe mich nie als einen der Guten gesehen. Natürlich hat man viele rassistische und sexistische Scheiße im Kopf. Aber damit haben wir uns wieder und wieder auseinandergesetzt. Im Kopf war nie Stillstand, und jede Auseinandersetzung ist eine Weiterentwicklung. Darum unter anderem haben wir uns im vergangenen Jahr viel zusammengesetzt. Aber wir lassen uns auch nicht von irgendwelchen anonymen Internetseiten vor sich hertreiben. Wenn wir mit unserer Crew einen Awareness-Workshop machen, dann hat das seine Gründe. Aber es ist unsere Entscheidung.

Feine Sahne Fischfilet Die Punkband Feine Sahne Fischfilet wurde 2004 von Schülern in Jarmen (Mecklenburg-Vorpommern) gegründet. Aushängeschild ist Sänger Jan Gorkow (35), genannt Monchi. Feine Sahne Fischfilet positionieren sich sehr deutlich gegen Rechts – und wurden über Jahre vom mecklenburg-vorpommerschen Verfassungsschutz beobachtet. Unter dem Motto „Nicht komplett im Arsch“ spielt die Band immer wieder an Orten, die von Rechtsextremen geprägt sind. Der Schauspieler Charly Hübner widmete Monchi 2017 die Kinodokumentation „Wildes Herz“. 2019 legte die Band eine Pause ein. Monchi nutzte die Zeit, um abzunehmen, und schrieb das autobiografische Buch „Niemals satt – Über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage“. Die dazugehörige Lesetour brach er ab, nachdem anonyme Vorwürfe laut geworden waren, er habe sich sexuell übergriffig verhalten. In dieser Zeit verließen zwei Mitglieder das Sextett; Gitarrist Hauke Segert kam dazu. Das Landgericht Stralsund beurteilte die Vorwürfe gegen Monchi im November 2022 als Verleumdung.

Irrgang: Monchi hat in seinem Buch ja seine Reflexionsprozesse aufgeschrieben, hat aufgeschrieben, was er früher so alles angestellt hat, und sich damit auch angreifbar gemacht. Aber diese anonymen Vorwürfe waren nicht darauf ausgerichtet, dass wir uns weiterentwickeln, sondern darauf, uns zu zerstören.

Monchi: Wir sind Hass gewohnt. Wir sind Sturm gewohnt. Bei all den Morddrohungen, die ich bekommen habe, habe ich nie jemanden angezeigt. Ich bin einfach nicht so sozialisiert. Natürlich wäre ich gerne manchmal schwächer. Aber wenn man mir vorwirft, ich sei toxisch männlich, frage ich mich: Wie oft hattet ihr schon Angst um euer Leben? Ich weiß nicht, wie oft ihr schon auf Todeslisten standet, wie oft ihr Personenschützer bei euch zu Hause hattet. Darum auch: „Lasst uns gucken, was uns verbindet, und nicht, was uns trennt.“ Die Faschos bepissen sich doch vor Lachen, wenn wir uns selbst zerfleischen. Darum: Man muss raus aus dem Internet, man muss raus unter Leute.

Livemusik zeigt den Menschen, dass sie Gemeinsamkeiten haben, oder?

Monchi: Ja. Dieses „Gemeinsam durch die Nacht“ ist etwas, was hoffentlich vielen Leuten Kraft gibt.

Nun ist Hannover noch nicht als Station der Tour dabei. Und Sie sagen jetzt hoffentlich: „Wartet mal ab, bis die Festivals vorbei sind…“

Monchi: Digger, wir haben Bock, Bock, Bock, Konzerte zu spielen! Da wird garantiert noch einiges in den nächsten zwölf Monaten kommen.

