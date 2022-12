﻿Hommage an John Lennon: Warum das Theater Fensterzustadt ein Bett zur Bühne macht

Was soll das? Das Theater Fensterzurstadt hofft auf neugierige Besucher im neuen Domizil in der Posthornstraße.

Das Theater Fensterzurstadt hat eine neue Heimat in Linden gefunden und erinnert zur Eröffnung an das „Bed In“ von John Lennon und Yoko Ono. Fünf Tage lang werden Besucher am Bett empfangen.

