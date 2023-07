﻿Fünf Spiele, die in jedes Reisegepäck passen

Kostenfrei bis 13:14 Uhr lesen

Lehrte

Einbrecher entwendet Gaspistole in Wohnhaus am Gut Adolphshof

Ein unbekannter Täter ist in ein Haus am Adolphshof bei Hämelerwald eingedrungen und hat dort unter anderem eine Gaspistole entwendet. Die Lehrter Polizei vermeldet zudem einen Einbruch in ein Gebäude in Arpke – dort verschwand Goldschmuck.