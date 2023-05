Hochkarätige Dialoge beim Festival der Philosophie: Gespräche über Zeit mit dem Evolutionsbiologen Arne Traulsen, dem Hirnforscher Wolf Singer und der Musikwissenschaftlerin Melanie Wald-Fuhrmann

Hannover. Könnte es sein, dass die Philosophie gegenüber den Naturwissenschaften in die Defensive geraten ist? Diesen Verdacht äußerte der Philosoph Peter Nickl am ersten Veranstaltungstag des Festivals der Philosophie, das noch bis zum 9. Juni an verschiedenen Orten in Hannover stattfindet. Schließlich würden die Naturwissenschaften heute auf viele Fragen Antworten suchen, die früher die Philosophen beschäftigt haben; der Philosophie würde dabei nur noch die Rolle der Beobachterin des Wissenschaftsbetriebs bleiben. Vielleicht aber kann sie auch Gesprächspartnerin in einem Dialog sein, der auch von naturwissenschaftlichen Disziplinen als anregend und bereichernd empfunden wird.