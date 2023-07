﻿Weckruf zum Abschied: Theaterformen enden mit „FIQ! (Wach auf!)“

Hannover. Grundeinkommen für alle! Kostenlose Abtreibungen weltweit! Weniger Palmölproduktion! Und überhaupt: Machen! Die Artisten der Groupe Acrobatique de Tanger fordern viel. „FIQ! (Wach auf!)“ heißt ihre Produktion, die zum Abschluss der Theaterformen noch einmal richtig Aufbruchstimmung verbreitet. Vom Denken zum Tun: Es ist eine wilde, klug choreografierte Zirkusnummer auf der großen Bühne des Schauspielhauses, die einen großen Bogen schlägt, auch in der Dramaturgie des Festivals. Vom Tod zurück ins Leben ging es bei der diesjährigen Ausgabe.

Die Zerbrechlichkeit allen Seins hatte die künstlerische Leiterin Anna Mülter diesmal in den Vordergrund stellen wollen, mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Perspektive Tauber. Zur Festivaleröffnung erzählte die Vampirgeschichte „Was ihr nicht sehen könnt“ recht munter von Krankheit. Im Musiktheaterstück „Zer-brech-lich“ machten sich Menschen mit körperlichen Behinderungen den Bühnenraum zu eigen.

6100 Menschen bei 45 Veranstaltungen

Am Abschlusswochenende zeigte die taube Performerin Anna Seymour mit ihrem bewegungsfreudigen Mitmachabend „Spin“, dass sich eine Tanzparty auch ohne Worte organisieren lässt. Einen ganz eigenen Tonfall brachte die iranische Regisseurin Parnia Shams ins Festival: Ihr schön konzentriertes Stück „Ist“ erzählt vor dem Hintergrund des teils bedrückenden, teils alltäglich lebendigen Alltags einer Mädchenschule in Teheran eine Geschichte von Mobbing und Freundschaft. Und in „Thank you very much“ feierte die schottische Choreografin Claire Cunningham aus der Perspektive von behinderten Menschen die Kunst der Transformationen.

Die Festivalleiterin: Anna Mülter. © Quelle: Rainer Dröse

Elf Produktionen waren an den elf Tagen des Festivals zu sehen, 120 Künstlerinnen und Künstler aus zehn Ländern beteiligt. 6100 Menschen kamen zu den 45 Veranstaltungen, eine Auslastung von 75 Prozent. „Das Publikum hat sich spürbar von den gezeigten Stücken und der Festivalatmosphäre begeistern und inspirieren lassen“, zieht Mülter Bilanz. „Wir haben sehr positives Feedback bekommen, und viele Vorstellungen waren ausverkauft.“

Transformationen als Chance

„FIQ!“ mit seiner Mischung aus Artistik und Tanz, gespeist aus arabischem Frühling, Breakdance und nordafrikanischen Traditionen und Lebenswirklichkeiten, war der laute Schlusspunkt. Ganz zart hingegen fiel direkt davor „The Making of Pinocchio“ im Ballhof Eins aus. Das Paar Rosana Cade und Ivor MacAskill, ein Paar beruflich wie im Leben, nehmen sich der bekannten Geschichte aus ihrer Perspektive an. Vor allem aber ist es eine verspielt erzählte Liebesgeschichte – und eine anrührende Erinnerung daran, dass mehr Perspektiven immer auch mehr Geschichten bedeuten. Der Satz „Ich möchte ein richtiger Junge sein“ bekommt einen anderen Klang, wenn ihn ein Transmann ausspricht.

Anrührend: „The Making of Pinocchio“ von und mit Rosana Cade (links) und Ivor MacAskill © Quelle: Tiu Makkonen

Das diesjährige Festivalzentrum auf der teilgesperrten Prinzenstraße vor dem Schauspielhaus erregte im Guten wie im Schlechten weit weniger Aufmerksamkeit als die gesperrte Raschplatzhochstraße bei Mülters ersten Theaterformen 2021. Es nahm ohnehin nur städtebauliche Beschlüsse vorweg und zeigte mit Silent Disco und anderen Formaten, wie belebt diese Ecke sein könnte, wenn man sie für Fußgänger öffnet. Das Theater, der ewige Möglichkeitsraum, eroberte sich die Straße. „Hier hat sich das enorme Potenzial dieses Ortes gezeigt, und ich bin gespannt darauf, wie er sich zukünftig weiter transformieren wird“, so Mülter.

Diese Ausgabe des Festivals sollte erzählen von der Fragilität jeder Existenz. Letztlich feierte sie das Leben in all seinen Facetten.

Die nächste Ausgabe der Theaterformen findet vom 13. bis zum 23. Juli 2024 in Braunschweig statt. „Was ihr nicht sehen könnt“ wird ab dem 14. September wieder im Schauspielhaus gespielt, „Zer-brech-lich“ ab dem 2. Februar 2024 wieder im Ballhof Eins; beide Stücke waren Koproduktionen mit dem Staatstheater. Die Prinzenstraße wird ab Mittwoch, 5. Juli, wieder für Autos befahrbar sein.

