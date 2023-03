﻿Figuren von Siegfried Neuenhausen in Bremen gestohlen

Sozialtraining in Garbsen

So lernen Kinder an der Grundschule Frielingen Respekt und Konfliktlösung

Was tun, wenn mich andere Schüler ärgern? Wie behaupte ich mich auf dem Schulhof? In Garbsen-Frielingen bekommen Erstklässler spielerisch Antworten auf diese Fragen – in dem Sozialtraining Respect.