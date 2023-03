Der Dokumentarfilm „Dennoch!“ hat Niedersachsenpremiere im Pavillon. Der Film zeigt die Diversität der Freien Darstellenden Künste in Deutschland auf bunte Weise. Die anschließende Podiumsdiskussion kommt aber nicht recht auf den Punkt.

Hannover. Die Theaterwissenschaftlerin Janina Möbius zeigt in ihrem Film „Dennoch! – Zur Lage der Freien Künste“ einem Rundumblick über die große, bunte Vielfalt der Szene der freien Darstellenden Künste in Deutschland. Die Dokumentation, die jetzt einmalig in Hannover zu sehen war, veranschaulicht die künstlerischen Arbeiten, die der „Fonds Darstellende Künste“ im vergangenen Jahr unterstützte. Auch der Film ist mit Mitteln des Fonds finanziert worden. Bei der Niedersachsenpremiere lud der Pavillon zum Podiumsgespräch mit Gästen aus Politik und Kultur ein.