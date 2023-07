﻿Nach Fischer ist vor Pink: Warum Popstars immer wieder auf den Zirkus setzen

Hannover. Nun ist es also passiert: Absturz, Verletzung, Konzertabbruch. Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer konnte in Hannover nicht weiterspielen, ein handwerklicher Fehler bei einer Akrobatiknummer in erheblicher Höhe, plötzlich Blut auf dem Glitzerkostüm, Ende des Abends. Sollte nicht passieren, kann aber, ist halt Akrobatik, da ist das Risiko Teil des Amüsements, das sie bereiten soll. So fiel die Show dem Spektakel zum Opfer.

Und ein Spektakel ist die aktuelle Tour von Helene Fischer. Sie hat sich den Cirque du Soleil dazu geholt, die innovative kanadische Traumfabrik. Zirkus als Kulisse für Popshows – Fischer ist nicht die erste, die auf diesen Showbooster setzt. Und nicht die letzte, der nächste Pop-Zirkus steht schon vor der Tür: Pink gastiert am 12. und 13. Juli mit ihrem „Summer Carnival“, viel Bewegung und luftigen Einlagen im weiten Rund des hannoverschen Niedersachsenstadions.

Zirkus – schon immer ein Popthema

In der Manege hat sich der Pop seit jeher gern bedient. Sei es als Songmetapher wie in Dave Davies‘ „Tears of a Clown“ oder immer wieder bei Bob Dylan, als Albumkonzept bei den Beatles („Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“) oder als optischer Mummenschanz von Peter Gabriel und David Bowie bis Deichkind. Dabei war der Pop nicht immer schon der größere Zirkus. Es waren lange Zeit Verneigungen vor einem mächtigen Genre, einer optischen, internationalen, weil in der Regel wortlosen Illusionskraft, von der der Pop noch träumte.

Heute sind Künstlerinnen wie Helene Fischer oder Pink das Vielmillionengeschäft, während beim Zirkus immer auch die Nostalgie einer analogen Branche mitschwingt, die ihren Zenit überschritten hat und von digitalen Illusionen und einer damit verbundenen Interessenverschiebung des nachwachsenden Publikums langsam, aber sicher aus dem Bild gedrängt wird.

Und dennoch: Ihre besondere Faszination, die Fähigkeit zu emotionalisieren, hat die Zirkuskunst nicht verloren, sonst hätten auch Bands wie Pur oder Take That nicht auf die Dienste von Artisten zurückgegriffen, wenn auch, ohne selbst in die Luft zu gehen wie Pink und Helene Fischer. Zirkus garantiert immerhin neben dem Augenfutter die Authentizität, eben jenes Echte, das auch bei Liveshows zwischen Videoanimationen. Lichteffekten und Autotune-Stimmbegradigung in riesigen Arenen auf der Strecke bleibt.

Auch der Zirkus nutzt den Pop

Zudem ist bei konservativen Genres wie Schlager, deren Fans vorwiegend auf musikalische Verlässlichkeit setzen, die Optik die Stellschraube, an der man bei der Konzeption der Shows drehen kann.

Da saß noch jedes Kunststück: Helene Fischer bei ihrer Auftaktshow in Hannover. © Quelle: Tobias Woelki

Und tatsächlich hilft auch umgekehrt die Popmusik dem Zirkus. Denn sie kann diese Emotionen noch etwas wirkmächtiger herauskitzeln, als es die traditionelle Zirkusmusik mit Wumtata vermag. Wenn sich, wie vor einigen Jahren auf dem hannoverschen Schützenplatz das ungarische Duo Viro am Vertikaltuch hoch in die Kuppel des Roncalli-Zelts erhebt und dazu die Pathosballade „You raise me up“ von Westlife erklingt, ist es schon schwer, sich dieser sinnlichen Melange zu entziehen. Take That ließ im Konzert einst bei der alten, geigenseligen Barry-Manilow-Ballade „Could it be Magic“ barock gewandete Artistinnen in die Luft schweben, die von oben Rosenblätter auf Mittelbühne und Publikum regnen ließen. Das ist im wahrsten Sinne Kitsch bis unters Dach, aber im melancholischen Zirkuskontext geht das wunderbar auf.

Man darf davon ausgehen, dass Pink, bei ihren Auftritten seit jeher auf und über der Bühne aktiv, in Hannover mal wieder in die Luft gehen und ein bisschen an der Spektakelschraube drehen wird. Wir wünschen gutes und vor allem unfallfreies Gelingen.

